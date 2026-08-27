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Halk TV Türkiye 'Nasıl olsa gören olmaz' deyip arsaya döktüklerini tek tek toplattılar

'Nasıl olsa gören olmaz' deyip arsaya döktüklerini tek tek toplattılar

“Nasıl olsa gören olmaz” diyerek arsaya kaçak inşaat atığı döken kişi, belediye ekiplerinin denetimine takıldı. 20 bin TL ceza kesilen kişiye, döktüğü atıklar tek tek toplattırıldı.

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'Nasıl olsa gören olmaz' deyip arsaya döktüklerini tek tek toplattılar

Çorum’da bir arsaya traktörle kaçak inşaat atığı döken kişiye, belediye ekiplerince 20 bin TL idari para cezası kesildi. Çevreyi kirleten atıklar ise yine aynı kişiye toplattırılarak hafriyat döküm alanına götürüldü.

Çorum Belediyesi Çevre Zabıta ekipleri, Kapaklı 3’üncü Cadde’deki bir arsaya inşaat atığı döküldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede, atıkları traktörle arsaya bırakan kişi belirlendi.

Kabahatler Kanunu kapsamında 20 bin lira idari para cezası uygulanan kişiye, döktüğü inşaat atıkları da temizlettirildi. Atıklar daha sonra Kuruçay İnşaat Atığı ve Hafriyat Biriktirme Alanı’na taşıttırıldı.

'Nasıl olsa gören olmaz' deyip arsaya döktüklerini tek tek toplattılar - Resim : 1

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DENETİMLER SÜRECEK

Belediye tarafından yapılan açıklamada, boş arsalar, yol kenarları ve gelişigüzel alanlara hafriyat ve inşaat atığı dökülmesine izin verilmeyeceği ifade edilerek, çevreyi kirletenlere yönelik denetimlerin sürdürüleceği belirtildi. (DHA)

'Nasıl olsa gören olmaz' deyip arsaya döktüklerini tek tek toplattılar - Resim : 3

'Nasıl olsa gören olmaz' deyip arsaya döktüklerini tek tek toplattılar - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Para Cezası Çorum
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