NASA'nın Adanalı astronotunun uzaya gidiş tarihi belli oldu! "Hemşehrilerime selam yollayacağım"

Adana doğumlu Türk-Amerikan NASA astronotu Deniz Burnham’ın, 2027’de ilk uzay görevine çıkması planlanıyor. Burnham’ın Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaklaşık 7 ay görev yapması bekleniyor.

AİLESİNE VE ADANALILARA MESAJ

NASA astronotu Deniz Burnham, görev öncesinde yayımladığı video mesajında Türkiye’deki ailesine ve Adanalı hemşehrilerine seslendi. Çocukluk yıllarında uzaya duyduğu ilginin ailesinden geldiğini anlatan Burnham, özellikle dedesinin merakının kendisini etkilediğini söyledi.

Burnham, anneannesinin kendilerini Türk yemekleriyle büyüttüğünü, dedesinin ise kendi teleskobunu yaptığını anlattı. Çocukken arka bahçede yıldızları ve gezegenleri izleyerek uzun saatler geçirdiklerini belirtti.

“UZAYDAN EL SALLAYACAĞIM”

Burnham, mesajında Türkiye ile bağını da vurguladı. Türkiye’de yaşayan anneannesi ve dedesini tatillerde ziyaret etmekten mutlu olduğunu ifade eden Burnham, şunları söyledi:

"Şimdi kendi hakkımda birkaç şey söylemek istiyorum. Anneannem bizleri çok güzel Türk yemekleriyle büyüttü. Dedemin uzaya olan merakı tüm ailemizi etkiledi. Kendi teleskoplarını yaptığını hatırlıyorum. Arka bahçemizde yıldızları ve gezegenleri izleyerek sayısız saatler geçirirdik. Anneannem ve dedem Türkiye'deler. Tatillerimde onları ziyaret etmeyi çok seviyorum. Uzaydan anneanneme, dedeme, Adanalı hemşehrilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım."

İLK UZAY GÖREVİ OLACAK

Deniz Burnham’ın Mart 2027’de Soyuz MS-30 ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gitmesi planlanıyor. Bu görev, Burnham’ın ilk uzay uçuşu olacak.

DENİZ MELISSA BURNHAM KİMDİR?

Deniz Melissa Burnham, 1 Ekim 1985’te Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nde doğdu. Türk-Amerikan NASA astronotu olan Burnham, asker bir ailenin çocuğu olarak farklı bölgelerde büyüdü.

Burnham, 2007’de California Üniversitesi San Diego’da kimya mühendisliği eğitimi aldı.

2017’de Güney California Üniversitesi’nde makine mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. Kariyerinin ilk yıllarında enerji sektöründe çalıştı. Petrol ve doğal gaz sondaj operasyonlarında 10 yılı aşkın süre görev aldı.

ABD Deniz Kuvvetleri Rezervi’nde mühendislik subayı olarak da hizmet veren Burnham, NASA’nın 2021 astronot sınıfına seçildi. Ocak 2022’de göreve başladı, 2024’te astronot eğitimini tamamladı. Özel pilot lisansına sahip Burnham, helikopter ve sabit kanatlı uçak deneyimine de sahip.