Nagehan Alçı sessizliğini bozdu: Rasim'den çok alacağım var!

Nagehan Alçı; kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın, kendisiyle ilgili iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Kütahyalı'nın kendisine para göndermediğini savunan Alçı, "Çok alacağım var!" ifadelerini kullandı.

YASA DIŞI BAHİSTEN TUTUKLANAN ROK'A NAGEHAN ALÇI SORULDU

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "yasa dışı bahis" ve "kara para aklama" soruşturması kapsamında 21 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana Kürkçüler E Tipi Cezaevine konulan Kütahyalı'nın emniyet ifadesinde; eski eşi Nagehan Alçı ile ortak hesaplarına bazı para girişlerinin olduğu ve bu hareketlerin MASAK tarafından "şüpheli" olarak değerlendirildiği ileri sürüldü.

Kütahyalı, kendisine Alçı ile ilgili yöneltilen soruya, "Eski eşim olan Nagehan Alçı’ya gönderdiğim tutarların büyük çoğunluğu para yardımlarıdır" şeklinde yanıt verdi.

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı, 3 Ekim 2023 tarihinde boşandı.

NAGEHAN ALÇI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Eski eşinin ortaya attığı iddiaya ilişkin Nagehan Alçı uzun süren sessizliğini bozdu. Medya Radar'a konuşan Alçı, "Bana gönderildiği iddia edilen parayla ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

"Rasim’in bana gönderdiği iddia edilen para hiçbir zaman benim elime geçmedi, ortak hesaptan yine kendi borçlarını kapatmak için kullanıldı." diyen Alçı, şöyle konuştu:

"Ben Rasim'den hiç para almadım çocuklar için çok alacağım var. Yaşadıklarına dair ne hissedeceğimi bilemiyorum."

KÜTAHYALI'NIN AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili MASAK raporunda yer alan iddialara ilişkin avukatları tarafından şu açıklama yapıldı:

"Müvekkilimiz Rasim Ozan KÜTAHYALI, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında 14.05.2026 tarihinde İstanbul'daki ikametinde gözaltına alınmıştır. Akabinde Adana'ya getirilen müvekkilimiz, 18.05.2026 tarihinde çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Hâlihazırda, ilgili Hâkimlik kararı ile Ceza Muhakemesi Kanununun 153/2 maddesi gereğince müdafilerin soruşturma dosyasını inceleme yetkisi kısıtlanmıştır. Yaygın deyiş ile dosyada gizlilik kararı bulunmaktadır. Bu sebeple dosyanın içeriğine dair tarafımızca açıklama yapılması mümkün olmayıp dile getirilen her türlü haber ve iddiaya da ihtiyatla yaklaşılması gerekmektedir.

Müvekkilimiz, tüm ifadelerinde soruşturma dosyasında kendisine gösterilen hesap hareketlerinin rutin bankacılık işlemleri olduğunu, isnat edilen suçlamalarla ya da diğer şüpheli olduğu değerlendirilen işlem ve şahıslarla hiçbir alakası olmadığını detaylarıyla izah ettiği gibi, kendisine yöneltilen sorular karşısında tüm bildiklerini şeffaflıkla soruşturma makamlarına aktarmıştır. Gerçekten de dosya kapsamındaki işlemlere bakıldığında müvekkilimizin hesabına giren paranın kendi parası olduğu, müvekkilimizden yasa dışı bahis veya başka bir suçlama ile bağlantılı herhangi bir kişiye hiçbir para çıkışı olmadığı da görülmektedir. Bu bağlamda, müvekkilimizin yasa dışı bahis, dolandırıcılık, kara para aklanması ya da hiçbir suç örgütü ile en ufak bir bağlantısı dahi olmadığı yargılama süreci içerisinde somut delillerle de ispat olunacaktır.

Bir not olarak ilave etmek isteriz ki, müvekkilimizin gözaltına alınmasına paralel olarak, itibarını sarsmak maksadıyla sosyal medyaya servis edilen çocuklarının nafakasını ödemediği şeklindeki haberler de gerçek dışıdır. Müvekkilimizin yaptığı nafaka ödemeleri, dosya içerisinde gizlilik kararı nedeniyle kısıtlı olarak erişebildiğimiz banka hesap hareketlerinde ve MASAK raporlarında dahi gözükmektedir. Bu türden paylaşımların, müvekkilimizin gözaltı süreci ile birlikte servis edilmesi de zaten bunların maksatlı olduğunu ve algı operasyonu amacı güttüğünü göstermektedir.

Bilindiği üzere, tutuklama yalnızca bir tedbir niteliğinde olup soruşturma devam etmektedir. Hukuki süreç neticesinde müvekkilimizin masumiyetinin ispatlanacağına ve şahsına yöneltilen tüm suçlamalardan aklanacağına dair inancımız tamdır. Yine müvekkilimizin iki küçük kızı bulunmakta olup ayrıca eşi hamiledir. Bu kapsamda, kamuoyu önünde müvekkilimizin masumiyet karinesini ve soruşturmanın selametini etkileyecek her tür beyanattan uzak durulması gerekliliğini hatırlatır, müvekkilimizin savunmasında kızları ve hamile eşi için belirttiği ailevi hususları dahi soruşturmanın gizliliğini de ihlal edecek şekilde yayan kişi ve kuruluşlara karşı müvekkilimizin tüm yasal haklarının da sonuna kadar kullanılacağını kamuoyuna bildiririz."