Nafer Çapar tartışmasında yeni soru: Kılıçdaroğlu için toplanan 1,5 milyar liralık bağış nerede?

CHP’ye butlan kararıyla dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu karar öncesindeki ofis, personel ve araç giderlerini bir iş adamına karşılattığının ortaya çıkmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı adaylığı dönemindeki bağış hesabı da yeniden tartışma konusu oldu.

Halktv.com.tr’nin edindiği bilgiye göre 14 Mayıs 2023 seçimi öncesinde açılan bağış hesabına bugünkü kurla yaklaşık 1,5 milyar lira geldi. O paranın akıbeti belirsiz çünkü tüm çağrılara rağmen Kılıçdaroğlu da, butlan yönetimi de henüz bir açıklama yapmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı son yayında genel başkanlıktan ayrıldıktan sonra ofis, çalışan ve araç giderlerinin, adını açıklamak istemediği bir iş insanı tarafından karşılandığını söylemiş o iş adamının Nafer Çapar olduğu ortaya çıkmıştı.

Çapar'ın, sadece 2023’te, CHP organizasyonlarından bugünkü kurla 723 milyon lira kazandığı belirtiliyor. Maltepe Belediyesinde taşeron işçi olarak çalıştığı belirtilen Çapar'ın, Kılıçdaroğlu döneminde milyarder olmasının ardından yeni tartışma cumhurbaşkanlığı bağış hesabı etrafında şekilleniyor.

TAM 1,5 MİLYAR LİRA TOPLANDI İDDİASI

14-28 Mayıs 2023 seçimlerine altılı masanın ortak adayı olarak giren Kemal Kılıçdaroğlu adına açılan aday bağış hesaplarının akıbeti sıcak bir tartışma konusu.

Halktv.com.tr'nin edindiği bilgilere göre, Kılıçdaroğlu'nun 2023 cumhurbaşkanlığı adaylığı kampanyası için açılan üç ayrı bağış hesabında yaklaşık 31 milyon dolar toplandı. Bu miktar bugünkü kurla 1,5 milyar lira gibi devasa bir bağış tutarına denk geliyor.

Kılıçdaroğlu için toplanan bu paralar nereye harcandı, kime ne ödendi, o para nasıl kullanıldı? kimse bilmiyor. Aylardır yapılan çağrılara rağmen butlan yönetimi de henüz bir açıklama yapmadı.

BAĞIŞLARDAN ÇAPAR’A PARA AKTARILDI MI?

Toplanan paranın bir kısmının Nafer Çapar'a aktarıldığı belirtiliyor. Gazeteci Şaban Sevinç'in aktardığı bilgilere göre Nafer Çapar kampanya dönemindeki tüm organizasyonları ihalesiz, pazarlıksız olarak aldı, ne kadar isterse o kadar fatura kesti ve o faturalar da kuruşuna kadar birkaç gün içinde CHP kasasından ödendi.

Sevinç, partinin seçim kampanyasını yöneten Nafer Çapar’a partinin kasasından o günün parasıyla 240 milyon lira ödendiğini, bağış hesabından ne kadar para aktarıldığının bilinmediğini söyledi.

Şaban Sevinç şunları söyledi:

“Malum Kemal Bey cumhurbaşkanlığı kampanyası sonunda kamuoyuna bir açıklama yapmadı. Yani ‘Ben şu kadar bağış parası topladım, şu kadarını harcadım, efendim şu kadarı arttı, onu da hazineye devrettim’ gibi bir açıklama yapmadı. Yasalara göre o hesapları mali müşavir tutuyor, Kemal Bey'in mali müşaviri de Bülent Kuşoğlu idi.

YANIT BEKLEYEN SORULAR

Şaban Sevinç, devasa bir bağış geldiği bilinen Cumhurbaşkanlığı kampanya hesabına yönelik yanıt bekleyen soruları sıraladı ve Kılıçdaroğlu’nun bu sorulara yanıt vermesi gerektiğini söyledi. O sorular şöyle:

-Nafer Çapar, cumhurbaşkanlığı kampanya hesabına yönelik kaç liralık fatura kesti?

-Nafer Çapar’ın Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası için seçim promosyonu (çakmak, şapka, afiş vs) sattı mı, sattıysa kaç liralık ürün sattı, parası nereden ödendi?

-Nafer Çapar’ın kestiği faturaların karşılığı var mı, yani giriş-çıkış var mı?

14-28 MAYIS ARASINDA CHP'Lİ VEKİLLERDEN 100'ER BİN LİRA TOPLANDI

Bu sorular yanıt beklerken Halktv.com.tr’nin edindiği bilgilere göre hem hazine yardımı, hem de bağış hesabından toplanan yaklaşık 1,5 milyar lira, sadece 14 Haziran öncesinde tükendi. Bu nedenle seçim ikinci tura kalınca o iki haftalık kampanya için milletvekillerinden 100’er bir lira bağış toplandı.

BUTLAN SÖZCÜSÜ MÜSLİM SARI’NIN KUR OYUNU

Nafer Çapar haberlerinin gündem olmasının ardından CHP butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, "Bu arkadaşımız geçmiş dönemde CHP'de miting organizasyonlarında görevli olan bir arkadaşımız ve bu arkadaşımız bana verilen bilgilere göre 100'e yakın miting organizasyonda yer almış. Bunun sorumlusu olmuş ve bunlar için bu arkadaşa 145 milyon lira para ödenmiş bendeki bilgilere göre. Yani 100'e yakın miting için 145 milyon lira son derece ortalamaların altında olan bir harcama..." açıklamasını yaptı.

Sarı’nın hesabına göre, 145 milyon lira o günkü kurla 7,3 milyon dolar yapıyor. Bu ödemenin bugünkü kurla karşılığı yaklaşık 350 milyon lira.