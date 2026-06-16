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Halk TV Türkiye Naci Görür 7 üzerinde deprem için uyardı: 1 günde 62 kez sallandı

Naci Görür 7 üzerinde deprem için uyardı: 1 günde 62 kez sallandı

Prof. Dr. Naci Görür, akşam saatlerinden itibaren 62 sarsıntının meydana geldiği Kayseri'yi 7 üzerindeki deprem için ’ün 1 yıl önce uyardı. Görür “Kayseri fayın tam kucağında, en çürük zeminde oturuyor" demişti.

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Naci Görür 7 üzerinde deprem için uyardı: 1 günde 62 kez sallandı
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Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde gece saatlerinden itibaren peş peşe sarsıntılar yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgilere göre bölgede toplam 62 adet deprem meydana geldi.

Büyüklükleri 0,8 ile 3,9 arasında değişen bu sarsıntılarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenilirken, peş peşe gelen sarsıntılar gözleri bölgenin deprem riskine çevirirken akıllara ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklaması geldi.

NACİ GÖRÜR 7 ÜZERİNDE DEPREM İÇİN UYARDI

Yaşanan hareketliliğin ardından Naci Görür’ün geçtiğimiz yıl Kayseri için yaptığı kritik uyarılar yeniden gündeme geldi.

Naci Görür 7 üzerinde deprem için uyardı: 1 günde 62 kez sallandı - Resim : 1

Kayseri çevresinde aktif fayların bulunduğunu ve bunların ilerleyen süreçte mutlaka deprem üreteceğini belirten Görür, kentin zemin yapısına ve konumuna dikkat çekmişti.

Naci Görür 7 üzerinde deprem için uyardı: 1 günde 62 kez sallandı - Resim : 2

Kayseri'nin Orta Anadolu'nun en büyük fay sistemlerinden biri olan Ecemiş fayı üzerinde yer aldığını vurgulayan Görür, tam bir yıl önce şu ifadelerle tehlikeye işaret etmişti:

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"Kayseri o fayın tam kucağında oturuyor. Olabilecek en çürük zeminde oturuyor. Öyle yakınında veya biraz uzakta değil, kucağında oturuyor. Bu fay eninde sonunda bir deprem üretecek. Boyu, posu ve özelliği itibarıyla 7'nin üzerinde bir deprem üretir. Zaman olarak hiçbir şey demiyorum."

KAYSERİ'DEKİ AKTİF FAY HATLARI VE RİSK TABLOSU

Kayseri sınırları içerisinden geçen ve büyük depremler üretme potansiyeline sahip aktif 3 fay hattı bulunuyor.
Son Dakika | Kayseri'de depremSon Dakika | Kayseri'de deprem
Bölgedeki risk faylar şu şekilde:
Fay Adı Konum Potansiyel Deprem Büyüklüğü Özellikler
Erciyes Fayından Gelen Risk Şehrin içinden geçiyor 7.3 büyüklüğüne kadar En önemli fay hatlarından biri
Erkilet Fay Zonu Şehir merkezine yakın 7.5 büyüklüğüne kadar -
Ecemiş Fayı (Orta Anadolu Fay Sistemi) Şehrin doğusundan geçiyor Belirtilmemiş 300 kilometre uzunluğunda aktif kırık hattı
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Deprem Naci Görür Kayseri
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