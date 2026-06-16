Naci Görür 7 üzerinde deprem için uyardı: 1 günde 62 kez sallandı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde gece saatlerinden itibaren peş peşe sarsıntılar yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgilere göre bölgede toplam 62 adet deprem meydana geldi.

Büyüklükleri 0,8 ile 3,9 arasında değişen bu sarsıntılarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenilirken, peş peşe gelen sarsıntılar gözleri bölgenin deprem riskine çevirirken akıllara ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklaması geldi.

NACİ GÖRÜR 7 ÜZERİNDE DEPREM İÇİN UYARDI

Yaşanan hareketliliğin ardından Naci Görür’ün geçtiğimiz yıl Kayseri için yaptığı kritik uyarılar yeniden gündeme geldi.

Kayseri çevresinde aktif fayların bulunduğunu ve bunların ilerleyen süreçte mutlaka deprem üreteceğini belirten Görür, kentin zemin yapısına ve konumuna dikkat çekmişti.

Kayseri'nin Orta Anadolu'nun en büyük fay sistemlerinden biri olan Ecemiş fayı üzerinde yer aldığını vurgulayan Görür, tam bir yıl önce şu ifadelerle tehlikeye işaret etmişti:

"Kayseri o fayın tam kucağında oturuyor. Olabilecek en çürük zeminde oturuyor. Öyle yakınında veya biraz uzakta değil, kucağında oturuyor. Bu fay eninde sonunda bir deprem üretecek. Boyu, posu ve özelliği itibarıyla 7'nin üzerinde bir deprem üretir. Zaman olarak hiçbir şey demiyorum."

KAYSERİ'DEKİ AKTİF FAY HATLARI VE RİSK TABLOSU

Kayseri sınırları içerisinden geçen ve büyük depremler üretme potansiyeline sahip aktif 3 fay hattı bulunuyor.

Bölgedeki risk faylar şu şekilde: