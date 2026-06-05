Mutlak butlan yasadışı bahis sitelerinde

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verdiği tartışmalı mutlak butlan kararının ardından başlayan tartışmalar, yasadışı bahis sitelerinde bahis konusu haline getirildi.

Bazı yasadışı bahis sitelerinde Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olması ve Özgür Özel'in siyasi geleceğine ilişkin başlıklara oran açıldığı görüldü.

Cumhuriyet'ten Ufuk Sepetçi'nin haberine göre, yasadışı bahis ağına ait bazı dijital platformlarda CHP'deki sürece ilişkin çeşitli siyasi senaryolar için "Evet" ve "Hayır" seçenekleriyle bahis oynatılıyor. "CHP liderlik seçimi yapılacak mı?", "Özgür Özel yeni parti kuracak mı?" ve "Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili karar açıklanacak mı?" gibi başlıklar bunlar arasında yer alıyor.

EKREM İMAMOĞLU İÇİN DE AYNISINI YAPMIŞLARDI

Daha önce tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılıp bırakılmayacağı, erken seçim, asgari ücrete ara zam ve kabine değişikliği gibi başlıklar da bahis konusu yapılmıştı.