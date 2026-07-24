Mustafa Sarıgül kararını verdi: Video çekerek nedenlerini açıkladı

Özgür Özel'in liderliğinde kurulan Yeni Parti'ye 91 CHP'li vekilin geçeceği belli oldu. İstifaların ardından başta Özgür Özel olmak üzere, sosyal medya hesaplarında Yeni Parti değişimi başlarken Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül'den de paylaşım geldi.

MUSTAFA SARIGÜL KARARINI VERDİ

CHP'den ayrılık kararını paylaşım yaparak duyuran Mustafa Sarıgül, "Cennet vatanımızda sen değil, ben değil, hepimizin sorunlarını el birliğiyle çözmeyi Allah bize nasip etsin" diyerek istifa dilekçesine imzayı attı.

VİDEO ÇEKEREK NEDENLERİNİ AÇIKLADI

Mustafa Sarıgül videolu paylaşımında CHP'den istida ederek Yeni Parti'ye geçiş nedenlerini anlattı.

Sarıgül şunları söyledi:

"Berekete imza atıyorum. İnançlara saygılı laikliğe imza atıyorum. Ulusal birliğe imza atıyorum. Örfümüze, töremize, geleneklerimize imza atıyorum. Ve inanıyorum ki üretimi destekleyeceğiz. Alın teri ve emeğin hakkını vereceğiz. Cennet vatanımızda sen değil, ben değil, hepimizin sorunlarını el birliğiyle çözmeyi Allah'ım bize nasip etsin."