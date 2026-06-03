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Halk TV Türkiye Mustafa Destici'nin acı günü: Ağabeyi Halil Nural Destici hayatını kaybetti

Mustafa Destici'nin acı günü: Ağabeyi Halil Nural Destici hayatını kaybetti

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Mustafa Destici'nin ağabeyi Halil Nural Destici yaşamını yitirdi. Halil Nural Destici son yolculuğuna Eskişehir'de uğurlanacak.

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Mustafa Destici'nin acı günü: Ağabeyi Halil Nural Destici hayatını kaybetti
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Büyük Birlik Partisi, Genel Başkan Mustafa Destici'nin ağabeyi Halil Nural Destici'nin vefat ettiğini duyurdu.

Partiden yapılan açıklamada, Halil Nural Destici'nin vefatının derin üzüntüyle karşılandığı belirtilerek, merhuma Allah'tan rahmet, Mustafa Destici başta olmak üzere ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Mustafa Destici'nin acı günü: Ağabeyi Halil Nural Destici hayatını kaybetti - Resim : 1

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Açıklamada ayrıca, Halil Nural Destici'nin cenazesinin yarın Eskişehir'deki Gecek Köyü'nde kılınacak öğle namazının ardından defnedileceği bildirildi.

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Büyük Birlik Partisi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'nin muhterem ağabeyi Halil Nural Destici'nin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum beyefendiye yüce Allah'tan rahmet, başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere kederli ailesine ve tüm yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyoruz. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Başımız sağ olsun." (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mustafa Destici Cenaze
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