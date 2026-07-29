Mustafa Destici'den YENİ Parti açıklaması: Özgür Özel'i arayıp tebrik ettim

BBP Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendiren Mustafa Destici, "mutlak butlan" kararının ardından CHP'den istifa ederek Özgür Özel liderliğinde vekillerin kurduğu YENİ Parti ile ilgili de konuştu.

Destici, "Tabii ki siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Onun için kurulan her siyasi parti, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasalarının çizdiği çerçeve içinde, demokrasimiz için bir kazançtır. YENİ Parti’nin kuruluşuna baktığımızda, adı YENİ Parti ama kurucuları oldukça eski ve deneyimli siyasetçilerden oluşuyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan isimler. Kurucularının neredeyse tamamı Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliydi. Oradan ayrılarak bu partiyi kurdular. Parti içinde bir anlaşmazlık yaşadılar ve kendi içlerinde yeni bir siyasi oluşum meydana getirdiler." dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i de arayarak tebrik ettiğini ifade eden Destici, "Elbette biz, Türkiye Cumhuriyeti devleti içinde kurulan her siyasi partiye hayırlı olmasını dileriz. Türk demokrasisine, Türk milletine ve Türk devletine katkı yapmalarını isteriz. Ben Sayın Özgür Özel'i arayarak kendisini tebrik ettim ve başarılar diledim. Sayın Kılıçdaroğlu partisinin başına döndüğünde de kendisini aramış, tebrik etmiş ve başarılar dilemiştim." diye konuştu. (ANKA)