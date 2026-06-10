Muş'ta dehşet saçtı: Hem kardeşini hem polisi vurdu

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Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, olay saat 16.00 sularında Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı bulunan E.S, aralarında çıkan tartışma sonucu kardeşi B.S'yi ateşli silahla yaraladı.

YARALI KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Hayati tehlikesi bulunan B.S, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından ikametine giren E.S'nin çevreye ve görevli güvenlik güçlerine ateş açmaya devam ettiği bildirildi.

BİNA SAKİNLERİNİN CAN GÜVENLİĞİ TEHDİT EDİLDİ

Açıklamada, şüphelinin bina sakinlerinin can güvenliğini tehdit ederek giriş ve çıkışları engellediği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bunun üzerine bölge güvenlik çemberine alınmış, vatandaşlarımızın zarar görmemesi için gerekli tüm tedbirler süratle uygulanmıştır."

MÜZAKERE GİRİŞİMLERİNE YANIT VERMEDİ

E.S'nin müzakere girişimlerine karşılık vermediği ve çevresine yönelik silahlı saldırgan tutumunu sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, saat 21.00 sularında Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince kontrollü müdahalede bulunulduğu kaydedildi.

POLİS MEMURU YARALANDI, ŞÜPHELİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamanın devamında şunlar aktarıldı:

"Müdahale sırasında şüpheli şahsın ateş açması sonucu bir polis memurumuz sağ ayağından yaralanmış olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde şüpheli şahıs etkisiz hale getirilmiş, olay kontrol altına alınmıştır."

(AA)