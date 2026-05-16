Muş'ta araç devrildi: 1 ölü 3 yaralı
Muş'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.
Muş-Hasköy kara yolu Karaağaçlı Beldesi yakınlarında gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, T.N. yönetimindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.
TAKLA ATAN OTOMOBİLDE DÖRT KARDEŞTEN BİRİ ÖLDÜ
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atan araçta, sürücü T.N. (20) ile yolcu konumundaki kardeşleri R.N., H.N. ve N.N. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü T.N., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer üç kardeşin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatarak olayın oluş şeklini ve kazanın kesin nedenini araştırıyor.
(DHA)
