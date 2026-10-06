MÜSİAD toplantısına başkanlık ederken yaşamını yitirdi

Tarım ve gıda sektörünün tanınan isimlerinden, MÜSİAD Tarım, Gıda ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Emrullah Gökhan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen toplantı sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

MÜSİAD Tarım, Gıda ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Emrullah Gökhan, kurulun Fethiye'deki 2 Ekim tarihinde gerçekleşen toplantı sırasında rahatsızlandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gökhan'ın vefat haberi, tarım ve gıda sektöründe üzüntüye neden oldu.

BAKANLARDAN TAZİYE MESAJI

Gökhan'ın ölümünün ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başta olmak üzere iş dünyası ve sektör kuruluşlarının temsilcileri taziye mesajları yayımladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"MÜSİAD Tarım, Gıda ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Sayın Emrullah Gökhan’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve MÜSİAD ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "MÜSİAD Tarım, Gıda ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı, kıymetli iş insanı Sayın Emrullah Gökhan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. İş dünyamıza, üretim hayatımıza ve MÜSİAD camiamıza sunduğu kıymetli katkılarla daima saygı ve rahmetle hatırlayacağımız merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve MÜSİAD camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun." sözlerini dile getirdi.

EMRULLAH GÖKHAN KİMDİR?

1981 yılında Muş'ta doğan Emrullah Gökhan, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde Tarım İşletmeciliği yüksek lisansı yaptı. 2021-2025 yılları arasında MÜSİAD Tarım, Gıda ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı; 2025-2027 dönemi için kurul başkanlığına getirildi.