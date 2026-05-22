Müsavat Dervişoğlu'dan mutlak butlan çıkışı: Antidemokratik bir kalkışmadır

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararına ilişkin konuşma yaptı. Söz konusu kararı Türkiye’nin 150 yıllık demokrasi geleneği ve 75 yıllık çok partili siyasal düzenine yönelik bir tehdit olarak tanımlayan Dervişoğlu, İYİ Parti’nin "tek adam rejimine" karşı parlamenter demokrasiden ve hukuktan yana saf tuttuğunu ilan etti.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU'DAN MUTLAK BUTLAN ÇIKIŞI

Dervişoğlu, 2023 yılında yapılan kurultayın 2 yıl sonra hukuki sürece konu edilip iptal edilmesinin, seçme ve seçilme hakkını doğrudan hedef aldığını belirtti.

Demokrasinin temelinde millet egemenliğinin yattığını hatırlatan Dervişoğlu, siyasi partilerin ancak halkın iradesiyle kurulup yine halkın iradesiyle cezalandırılabileceğini vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yoksulluk, yolsuzluk ve hukuksuzluğun temel sebebi olarak gösteren Dervişoğlu, mahkemenin verdiği kararı "Türk milletinin istikbaline kurulmuş bir pusu" olarak nitelendirdi.

Dervişoğlu, kurultayı hükümsüz kılan kararın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savunarak, "Mutlak butlan kararının bizzat kendisi mutlak butlandır" ifadelerini kullandı.

"ANTİDEMOKRATİK BİR KALKIŞMADIR"

Anayasa uyarınca seçim süreçlerinde tek ve son yetki sahibi makamın Yüksek Seçim Kurulu (YSK) olduğunu belirten Dervişoğlu, yargı eliyle atılan bu adımı "yargı vesayeti" ve "millet iradesine karşı yapılmış antidemokratik bir kalkışma" olarak tanımladı.

İktidarın "istikrar" söylemlerini eleştiren İYİ Parti lideri; yargının siyasallaştığı, her sabahın operasyonlarla başladığı ve ekonominin siyasi ajandalara göre şekillendiği bir ülkede istikrarın mümkün olamayacağını savundu.

150 yıllık demokrasi geleneğinin bu krizi aşacak güçte olduğunu ifade eden Dervişoğlu, İYİ Parti'nin asla taviz verilmeyecek olan millet egemenliğinin yanında kararlılıkla duracağını ve bu tür girişimleri önleyecek güce sahip olduklarını vurguladı.

ÖZGÜR ÖZEL İLE NE ZAMAN GÖRÜŞECEĞİNİ AÇIKLADI

Basının sorularını da yanıtlayan Müsavat Dervişoğlu, Özgür Özel'in yoğunluğunu hatırlatarak görüşme için randevu alacağını söyledi.

Dervişoğlu şunları söyledi:

"Şu anda Türkiye'nin demokrasi ve hukuk mücadelesine ihtiyacı olduğu kanaatini taşıyoruz. Selden kütük kapmak, yangından bir şeyler kurtarmak derdinde değiliz.

Bu kabil programlar randevu gerektiriyor. Sayın Özgür Özel'in ne denli yoğun olduğunu, bir toplantıdan bir diğerine girip çıktığını da hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı'nı ziyaret edeceğim ama bu karşılıklı olarak bir takvim ve saatle belirlemekle mümkün olabilecek bir şey.

İYİ Parti bu meseleye "Ben bundan ne elde ederim?" penceresinden bakmıyor. "Türkiye'yi nasıl kurtarırım?" nokta-i nazarından değerlendiriyor. Dolayısıyla siyasi geleneklerimizin içinde selden kütük kapmak yoktur. "