Murat Ongun hakkında bir iddianame daha

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerine yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, ikinci bir dava ile karşı karşıya.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen yeni iddianamede, Ongun’un cezaevi sürecinde dijital platformlar üzerinden yaptığı açıklamalar suç konusu edildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI SUÇ SAYILDI

İddianamede, Murat Ongun’un 30 Aralık 2025 ve 1 Ocak 2026 tarihlerinde kendine ait YouTube kanalı ve X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar mercek altına alındı.

Savcılık, Ongun’un bu paylaşımlar aracılığıyla devam eden İBB soruşturmasına ilişkin gerçeğe aykırı bilgiler vererek halkı yanıltmaya yönelik bir algı operasyonu yürüttüğünü iddia etti. Ongun’un kamuoyunda ilgiyle takip edilen bu kritik soruşturma dosyası hakkındaki beyanlarının, "kamu barışını bozmaya elverişli" olduğu ve "aleniyet" unsurunu taşıdığı öne sürüldü.

MURAT ONGUN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakkındaki iddialara karşı ifade veren Murat Ongun, paylaşımlarının "yanıltıcı bilgi" niteliği taşımadığını savundu.

Ongun, sosyal medya üzerinden dile getirdiği hususların yeni uydurulmuş bilgiler olmadığını, aksine halihazırda yürütülen soruşturma kapsamında kolluk birimlerine verilmiş olan resmi ifadelerden oluştuğunu belirtti.

Savunmasında paylaşımlarının doğruluğuna vurgu yapan Ongun, suç kastı taşımadığını ifade etti.

HAPİS CEZASI İSTENDİ

Savcılık makamı, Ongun’un sunduğu savunmayı yeterli bulmayarak Türk Ceza Kanunu kapsamında cezalandırılmasını istedi. İddianamenin sonuç bölümünde, Ongun’un zincirleme şekilde “Basın Yayın Yoluyla Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçunu işlediği belirtilerek, ilgili sevk maddeleri uyarınca hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Yeni davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.