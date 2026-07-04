Murat Ongun; Beliz Özkan ve Rıdvan Dilmen'e yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik davada tutuklu yargılanan İBB Başkan Danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, duruşmada dile getirdiği iddiaların ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

30 Haziran'daki savunmasında Murat Ongun'un cezaevinde kendisini ziyarete gelen Beliz Özkan'ın Ongun'dan eşinin tutuklanmaması için kendisinden 1 milyon dolar talep ettiğin söylemesi üzerine Özkan iddiaları reddedip yasal yollara başvuracağını belirtti.

Bu iddiayı reddeden Beliz Özkan ise 1 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Ongun'un gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunu savunarak hukuki yollara başvuracağını açıklamıştı.

"İDDİALARIMIN ARKASINDAYIM"

Gazete Pencere'nin haberine göre yazılı açıklamasında Beliz Özkan'a seslenen Ongun, duruşmada dile getirdiği iddiaların arkasında olduğunu belirtti.

Ongun açıklamasında, "Sayın avukat Beliz Özkan; bana yaptığınız ahlaksız teklifi yalanlamışsınız. Siz de, sizin adınıza bu olayın gizli kalması ricası için Şubat ortasında ziyaretime gelen avukat arkadaşımız da gerçekleri biliyorsunuz. Saraçhane mitingine gitmeniz, sosyal çevreniz sizin bu ahlaksız teklifinizi ortadan kaldırmaz." ifadelerini kullandı.

RIDVAN DİLMEN'E DE YANIT VERDİ

Murat Ongun, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklayan eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'e de yanıt verdi.

Ongun, açıklamasında, "Sayın Rıdvan Dilmen; beni mahkemeye vereceğinizi beyan etmişsiniz. 1 Temmuz Çarşamba günü yapacağınızı beyan ettiğiniz suç duyurusunu yayınlarsanız, size yanıt veririm." ifadelerine yer verdi.

Ongun, 30 Haziran'daki savunmasında, sanıklardan Alper Aydın'ın savcılığa gönderdiği mektupta Rıdvan Dilmen ile ortaklık ilişkisine değinildiğini öne sürmüş, Dilmen'in bu kapsamda ifadeye çağrılmadığını iddia etmişti.

Bu açıklamaların ardından Rıdvan Dilmen de iddialara tepki göstermiş ve Murat Ongun hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.