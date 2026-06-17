Murat Kurum dalış yapsın diye tonlarca çamuru dere yatağına boşalttılar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un İzmit Körfezi'ni temizleme projesinin tanıtımı kapsamında dalış takımlarını giyerek su altından kameralara bilgi verdiği çalışmanın sonuçları, atıkların tahliye yöntemiyle yeniden tartışmaya açıldı. Körfezin dibinden alınan ve uzmanlar tarafından önemli bir bölümünün ağır metaller içerdiği belirtilen yaklaşık 2 milyon metreküp çamurun, İzmit ormanları içindeki dere yataklarına boşaltıldığı tespit edildi. Uygulama, denizi arındırma faaliyetinin ormanlık alanlara atık transferiyle sonuçlandığını gösteriyor.

1.5 YILLIK PROJEDE ÇAMURUN ADRESİ GİZLİ TUTULDU

İzmit Körfezi'ni dip çamurundan arındırma hedefiyle Cumhurbaşkanlığı, Çevre Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaklaşık bir buçuk yıldır ortak bir çalışma yürütüyor. Proje kapsamında temizlenen alanlar kamuoyu ile paylaşılırken, deniz dibinden çıkarılan tonlarca çamurun nereye tahliye edildiğine dair bugüne kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Atıkların durumu, son olarak Bakan Kurum'un körfeze dalış yapıp “Denizin dibinde ekosistemin yeniden canlandığını gördük” şeklindeki açıklamasının ardından kamuoyunun ve basının dikkatini çekti.

İZMİT MERKEZİNE 5 KİLOMETRE MESAFEDEKİ BARAJ SETLERİ

Sözcü'de yer alan bilgilere ve atıkların izinin sürülmesine dayanan verilere göre; körfezden çıkarılan çamur, İzmit merkeze kuş uçuşu yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan İzmit ormanları sınırlarındaki Sepetçi Köyü ile Kabaoğlu Köyü arasındaki bölgeye dökülüyor. Kamyonlarla taşınan kirli çamur, bu alanda derelerin üzerine kurulan baraj setlerinin içine boşaltılıyor. Proje kapsamında bugüne kadar bu bölgeye yaklaşık 1 milyon metreküp çamur döküldü. Yıl sonuna kadar 1.1 milyon metreküp daha eklenmesi planlanırken, proje bitimine kadar ormana taşınacak toplam çamur miktarının yaklaşık 6 milyon metreküpe ulaşacağı öngörülüyor.

İÇME SUYU VE ORMAN EKOSİSTEMİ İÇİN RİSK UYARISI

Körfezden çıkarılarak ormana taşınan çamurun yapısında yüksek oranda ağır metal bulunabileceğine işaret eden uzmanlar, uygulamanın ciddi çevresel riskler barındırdığını vurguluyor. Döküm alanının konumu itibarıyla; bölgedeki yeraltı sularının, tarımsal sulama göletlerinin, orman bitki örtüsünün ve orman canlılarının doğrudan etkilenebileceği belirtiliyor.

Kocaeli bölgesinde 'Çene Suyu' ismiyle bilinen içme suyu kaynaklarının kirlenme ihtimali de öne çıkan tehlikeler arasında. Uzmanlar, yarı akışkan formdaki çamurun toprağa sızabileceğine ve olası sel baskınlarında çok daha geniş alanlara yayılarak insan ile hayvan hayatını tehdit edebileceğine dikkat çekiyor.