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Halk TV Türkiye Murat Emir'den Çankaya Belediyesi önünde dayanışma çağrısı

Murat Emir'den Çankaya Belediyesi önünde dayanışma çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından vatandaşları bu akşam belediye binası önünde düzenlenecek protestoya davet etti.

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Murat Emir'den Çankaya Belediyesi önünde dayanışma çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından sosyal medya hesabından protesto çağrısında bulundu.

Murat Emir'den Çankaya Belediyesi önünde dayanışma çağrısı - Resim : 1

Emir, paylaşımında operasyonu "hukuksuz" olarak nitelendirerek, Çankaya Belediyesi ile Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e sahip çıkacaklarını ifade etti.

"Çankaya'nın iradesi teslim alınamaz" diyen Murat Emir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hukuksuz operasyonlara, yargı eliyle kurulan siyasi kumpaslara karşı belediyemize ve Başkanımız Hüseyin Can Güner'e sahip çıkıyoruz."

Emir, tüm Ankaralıları bugün saat 19.00'da Kızılay'daki Çankaya Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenecek buluşmaya davet ederek, "Bu hukuksuzluğa dur demek için bekliyoruz" çağrısını yaptı.

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NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında "suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 27'sinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü bildirilmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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