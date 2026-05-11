Munzur Çayı köprüyü yıktı: Mezra için yeni yol açılıyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışların ardından debisi hızla yükselen Munzur Çayı'nın taşması sonucu, bölgedeki ulaşım ağında aksamalar meydana geldi.

Özellikle Kazanç mezrası ile ilçe merkezi arasındaki bağlantıyı sağlayan asma köprü, taşkın sularının şiddetine dayanamayarak ağır hasar gördü.

7 yıllık hasret bitti: Kuruyan şelale gürül gürül akıyor

EKİPLER SAHA İNCELEMESİNİ TAMAMLADI

Köprünün hasar görmesinin ardından mağduriyet yaşayan vatandaşlar için Tunceli İl Özel İdaresi ekipleri hızlıca harekete geçti. Bölgeye giden teknik ekipler, hasar gören köprünün durumunu ve çevredeki arazi yapısını detaylıca inceledi.

Mevcut asma köprünün onarımı yerine, mezraya daha güvenli ve kalıcı bir ulaşım imkanı sunulması amacıyla farklı bir noktadan yeni bir yol güzergahı oluşturulmasına karar verildi.

Ekipler, belirledikleri 2 kilometrelik güzergahta iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor. (AA)