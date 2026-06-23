Mülakat mağduru ve özel okul öğretmenleri Meclis gündeminde: İktidara 'sözünüzü tutun' çağrısı!

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, eğitim sisteminde uzun süredir tartışılan mülakat mağdurları, özel okul öğretmenleri ve ücretli öğretmenlerin yaşadığı sıkıntıları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle kapsamlı bir soru önergesi hazırlayan Bekin, öğretmenlerin anayasal haklarını ararken maruz kaldıkları şiddet ve gözaltı olaylarına da dikkat çekti. Bekin, günlerdir hak mücadelesi veren eğitimcilerin taleplerinin daha fazla vakit kaybedilmeden karşılanması gerektiğini belirtti.

"DÜŞÜK ÜCRETLE ÇALIŞMA DÜZENİ SON BULSUN"

Özel öğretim kurumlarında çalışan eğitimcilerin zorlu çalışma koşullarına değinen Milletvekili Bekin, bu öğretmenlere acilen taban maaş hakkı verilmesini talep etti. Özel okullardaki eğitimcilerin kamuda görev yapan meslektaşlarıyla eşit özlük haklarına sahip olmalarının önemine dikkat çeken Bekin, iş güvencesinin tam anlamıyla sağlanarak eğitim sektöründeki düşük ücretli çalışma düzenine derhal son verilmesi gerektiğini ifade etti.

TUTULMAYAN MÜLAKAT SÖZÜ

İktidarın seçim döneminde kamuoyuna öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılacağına dair verdiği sözlere değinen Bekin, bu uygulamanın hala devam ettiğini hatırlattı. KPSS de yüksek puan almasına rağmen mülakatlarda elenerek atanamayan öğretmenlerin durumunun kabul edilemez olduğunu belirten Bekin, mağdur eğitimcilerin haklarının bir an evvel iade edilmesi için ilgili bakanlıkların bir araya gelerek yasal düzenlemeleri Meclis gündemine alması çağrısında bulundu.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin

"ÖĞRETMENLERİN TALEPLERİ İLGİLİ BAKANLIKLARCA GÖRÜŞÜLDÜ MÜ?"

Soru önergesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Bekin, "Türkiye genelinde çalışan Ücretli Öğretmen sayısı toplamda kaçtır? Son bir yılda iller bazında istihdam edilen Ücretli Öğretmen sayısı ne kadardır? Bakanlığınızca her yıl çok fazla öğretmen ihtiyacı yok denilerek az sayı da öğretmen ataması yapılmaktadır. Öğretmen ihtiyacı yoksa okullarımızda neden Ücretli Öğretmenler görevlendirilmektedir? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilmesi yapılan Ücretli Öğretmenlerimize uygulanan ek ders karşılığı ücret, SGK‘nın tam yatırılmaması ve okullar kapandığında görevlerine son verilmesi gibi öğretmenlerimizi mağdur eden uygulamaların iyileştirilmesine yönelik Bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır? Yıllarca atanamadığı için Ücretli Öğretmenlik yaparak ailelerini geçindirmeye çalışan değerli öğretmenlerimize tazminat ve iş güvencesi gibi hakların verilmesi için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Ankara başta olmak üzere farklı illerde hak arayışında olan öğretmenlerimizin talepleri Bakanlığınızca dikkate alınmış mıdır? Temsilciler dinlenmiş midir? Bu konuda bir plan/program yapılmış mıdır? Hak arayışında olan öğretmenlerimizin talepleri için ilgili bakanlıklar ile görüşülmüş müdür? Görüşülmüş ise taleplerin karşılanması adına bir yol haritası belirlenmiş midir?" sorularını yöneltti. (ANKA)