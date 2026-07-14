Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ izi: F-4 havalandıran albayın Adil Öksüz'le ilişkisi çıktı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin 25 Mart 2009'da hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada 17 yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" ile "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamaları kapsamında hakkında işlem yapılan 29 şüpheliden 25'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasındaki emekli Kurmay Albay Ali Armağan'ın FETÖ'nün kilit ismi Adil Öksüz'le bağlantısı ve FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu ortaya çıktı.

MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN ÖLÜMÜNDE FETÖ İZİ

Sabah'ın haberine göre, soruşturmanın Ankara'ya devredilmesinin ardından radar kayıtları, F-4 savaş uçaklarına ilişkin bilgiler, ByLock yazışmaları ve sahte ihbarlar yeniden incelemeye alındı. İddiaya göre, Yazıcıoğlu'nun helikopterinin havalandığı sırada Malatya 7. Ana Jet Üssü'nden kalkan iki F-4 savaş uçağına ait yaklaşık 4 dakikalık radar kayıtlarının silindiği veya karartıldığı belirlendi.

Ayrıca helikopterde bulunan Argus 5000 ve Skymap III C GPS cihazlarının sökülmesine ilişkin iddialar da soruşturma dosyasına girdi. Operasyon düzenlenen şüphelilerden 9'unun daha önce GPS cihazlarının çalınmasına ilişkin davada yargılanan askeri personel olduğu belirtildi.

Eski davada tanık olarak ifade veren sivil havacılık kaza kırım ekibinden Kerem Mumcuoğlu'nun da enkaz alanına ulaştıklarında GPS cihazlarının yerinde olmadığını tutanak altına aldıklarını söylediği aktarıldı.

Soruşturmada ayrıca örgütün Elazığ yapılanmasında yer aldığı öne sürülen Mehmet D.'nin olayın ardından "Tereyağından kıl çeker gibi iş halloldu" mesajını yazdığı, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ise olay için "Sürecin en sıkıntılı hadisesiydi" dediğinin tespit edildiği iddia edildi.

Dosyada, Yazıcıoğlu'nun ölüm anına ait görüntülerin bulunduğu öne sürülen bir flash belleğin uzun süre Bank Asya'nın şifreli kasasında saklandığı ve 2015 yılında Pensilvanya'ya götürüldüğüne ilişkin beyanların da yer aldığı aktarıldı.

F-4 HAVALANDIRAN ALBAYIN ADİL ÖKSÜZ'LE İLİŞKİSİ ÇIKTI

Soruşturmadaki teknik incelemelerde, F-4 savaş uçaklarında görev yaptığı belirtilen emekli Kurmay Albay Ali Armağan'ın, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı ve 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden olduğu belirtilen Adil Öksüz ile telefon irtibatının tespit edildiği öne sürüldü.

Operasyon kapsamında Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanı Fatih Bengi'nin yanı sıra çok sayıda askeri personel, sivil kaza kırım görevlisi ve kamu görevlisi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında emekli Kurmay Albay Ali Armağan ve eşi Şerife Armağan'ın da bulunduğu bildirildi.

Soruşturmada adı geçen şüphelilerden ihraç Kara Pilot Yüzbaşı Davut Uçum ile ihraç Astsubay Aydın Özsıcak'ın başka dosyalar kapsamında cezaevinde bulunduğu, İrfan Yavuz ve Nihat Biçer'in ise yurt dışında olduğu belirtildi.

Haberde, Davut Uçum'un 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'teki suikast davasında ağırlaştırılmış müebbet, Aydın Özsıcak'ın ise müebbet hapis cezasına çarptırıldığı bilgisi de yer aldı.