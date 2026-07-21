Son dakika | Muhittin Böcek 18'inci kez hastaneye kaldırıldı

Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre Böcek, ağız içinde oluşan çok sayıda aft ve boğazındaki mantar enfeksiyonunun yeniden nüksetmesi üzerine hastaneye sevk edildi.

Böcek'in daha önce geçirdiği Covid-19 enfeksiyonu sonrasında zaman zaman mantar enfeksiyonu yaşadığı, son rahatsızlığının da bu tablonun yeniden ortaya çıkmasıyla bağlantılı olduğu ifade edildi.

Ali Taş'ın sosyal medya hesabında yayımladığı bilgilere göre, cezaevindeki sıcak ve nemli ortamın Böcek'in sağlık sorunlarını olumsuz etkilediği, bu nedenle ağız içinde aftların oluştuğu ve boğazındaki mantar enfeksiyonunun tekrar etti.

Muhittin Böcek'in bu son sevkle birlikte 18. kez hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, cezaevinde bulunduğu bölümde mevcut hava koşullarına uygun bir iklimlendirme sisteminin bulunmadı belirtildi.