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Mühendise gece yarısı kabusu yaşattılar: Önünü kesip tekme tokat dövdüler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yazılım mühendisi Fatih Ü., yolda yürüdüğü sırada önü kesilerek tekme tokat darbedildi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, 4 şüpheli tutuklandı.

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Olay, 13 Haziran günü saat 01.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Kapanönü Çarşısı’nda meydana geldi. İş yerinin önüne koydukları masada oturan Y.Y., oğlu E.Y., kardeşi B.Y. ve yeğeni B.Y., o sırada yoldan geçen yazılım mühendisi Fatih Ü.'nün önünü kesti. Tekme ve tokatların hedefi olan mühendis, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Mühendise gece yarısı kabusu yaşattılar: Önünü kesip tekme tokat dövdüler - Resim : 1

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TEKME TOKAT DÖVDÜLER

İş yerinden çıkıp evine giderken aynı çarşıda esnaf olan 4 kişi, Fatih Ü.'yü darbetti. Tekme ve tokatların hedefi olan mühendis, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Fatih Ü.'nün burnunda ve kaburgasında kırıklar olduğu tespit edildi.

Mühendise gece yarısı kabusu yaşattılar: Önünü kesip tekme tokat dövdüler - Resim : 3

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz sonrası 4 şüpheli, tekrar gözaltına alındı.

Mühendise gece yarısı kabusu yaşattılar: Önünü kesip tekme tokat dövdüler - Resim : 4

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer yandan 4 kişinin Fatih Ü.'nün önünü kesip darbettikleri anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Mühendise gece yarısı kabusu yaşattılar: Önünü kesip tekme tokat dövdüler - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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