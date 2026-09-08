Muhasebe müdürü kasayı boşalttı: Sevgilisinin estetik masraflarına 5 milyon lira!

İstanbul’da bir şirkette muhasebe müdürü olarak çalışan Mesut A.’nın, şirket hesaplarından yaklaşık 122 milyon lirayı kendisinin ve başkalarının hesaplarına aktardığı iddia edildi.

Operasyonda Mesut A. ile birlikte kendisine yardım ettikleri ve banka hesaplarını kullandırdıkları öne sürülen 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 16’sı tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, yapılan bir ihbar üzerine başlatıldı. Polis ekiplerinin şirket hesapları üzerinde yaptığı incelemede, muhasebe müdürü olarak çalışan Mesut A.’nın 2021 yılından itibaren şirket parasını farklı hesaplara aktardığı tespit edildi.

5 YIL BOYUNCA PARA AKTARDIĞI İDDİASI

Polis ekiplerinin çalışmasına göre Mesut A., 2021 yılında başladığı öne sürülen para transferlerini 2026 yılına kadar sürdürdü. Yaklaşık 5 yıllık süreçte şirketten toplam 122 milyon liranın aktarıldığı belirlendi.

Şüphelinin aktardığı paranın bir bölümünü yakın çevresine gönderdiği, bu parayla otomobil ve taşınmaz aldığı öne sürüldü. Boşanma aşamasına geldiği eşine de milyonlarca lira transfer ettiği tespit edilen Mesut A.’nın, sahip olduğu evin mülkiyetini önce annesinin, daha sonra sevgilisinin üzerine geçirdiği iddia edildi.

60 MİLYON LİRAYI KUMARDA HARCADI

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, şirketten aktarılan paranın önemli bölümünün kumarhanelerde harcandığı ortaya çıkarıldı.

Mesut A.’nın sevgilisi Şeyma Y. ile birlikte Kıbrıs ve Gürcistan’a gittiği ve burada yaklaşık 60 milyon lira harcadığı tespit edildi.

Polis, Şeyma Y.’nin hesabında bulunan yaklaşık 10 milyon liraya da el koydu.

SEVGİLİSİNİN ESTETİK OPERASYONLARINA 5 MİLYON LİRA

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de estetik operasyonlara ilişkin oldu.

Mesut A.’nın sevgilisi Şeyma Y.’nin geçirdiği estetik operasyonların masraflarının da şüpheli tarafından karşılandığı belirlendi. Polis incelemesine göre bu ödemelerin toplamı 5 milyon lirayı aştı.

Şeyma Y.’nin, harcamaların kaynağını soran polislere “Borsada işlem yaptım, oradan kazandım” şeklinde cevap verdiği öne sürüldü.

“PİŞMAN DEĞİLİM” DEDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Mesut A.’nın emniyetteki ifadesinde, kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili “Pişman değilim” dediği öğrenildi.

Operasyon kapsamında şüphelilerin banka hesaplarına bloke konulurken, suç gelirleriyle alındığı değerlendirilen 5 taşınmaz ve 12 lüks otomobile de el konuldu.

İstanbul merkezli operasyonun Sinop ve Tokat’ta da gerçekleştirildiği, baskınlara özel harekat polislerinin de katıldığı belirtildi.

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 16’sı tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)