CHP'den Muharrem İnce'ye ilk yanıt! 'Bırakın bu orta yolculuğu'

CHP Lideri Özgür Özel'in yardımcılığını yapan Prof. Dr. Yalçın Karatepe, mutlak butlan kararının ardından yaptığı açıklamada karara uyulmak zorunda olduğunu söyleyen Muharrem İnce'ye, "Bırakın bu orta yolculuğu" diyerek tepki gösterdi.

Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a konuşan Muharrem İnce, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben parti içinde kavga istemiyorum. Başka türlü davranılamaz mıydı? Mesela Özgür Özel, Grup Başkanı olarak grup toplantısını açsaydı. Açılış konuşmasında bir an önce partinin kurultaya gitmesi gerektiğini, mahkeme kararını doğru bulmadığını ama uymak zorunda olduğunu söyleyerek Kılıçdaroğlu’nu kürsüye davet etseydi. Çok daha farklı bir süreç işlemez miydi?"

"CHP VE KARŞISINDA AKP APARATLARI VAR"

İnce'nin sözlerine sosyal medya hesabından yanıt veren Karatepe ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İşlemezdi! Bırakın bu orta yolculuğu. Burada 'iki taraf' yok. CHP ve karşısında AKP aparatları var."