Muharrem Can Kurtuluş davasında karar: 3 sanığa müebbet hapis!

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir restoranda, 14 Aralık 2024'te gece saatlerinde bir grubun saldırısına uğrayan, önce telefonu gasp edilen sonrasında ise silahlı saldırıda öldürülen 27 yaşındaki medya çalışanı Muharrem Can Kurtuluş cinayetine ilişkin davanın karar duruşması bugün görüldü.

Muharrem Can Kurtuluş'un katillerinden vicdanları yaralayan savunma!

SARHOŞLUĞUNUN ARKASINA SAKLANDI

Bakırköy 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Sonkan Gökmen, Asil Can Aras ve Atakan Gökmen ile taraf avukatları ve Muharrem Can Kurtuluş'un ailesi katıldı.

Tutuklu sanık Atakan Gökmen, mahkemedeki savunmasında, "Ben mütalaaya katılmıyorum. O gün sarhoştum kendimde değildim, o an kardeşim dövülüyordu elime silah gelince böyle bir olay yaşandı. Çok pişmanım asla böyle bir şey olsun istemezdim. Asla 3 kişi saldırmadık. Asil Can sadece seyretti Sonkan da asla kavgaya bulaşmadı" dedi.

Tutuklu sanıklar Sonkan Gökmen ve Asil Can Aras da, mütalaaya katılmadıklarını söyleyerek beraatlerini talep etti.

3 SANIĞA MÜEBBET HAPİS

Mahkeme heyeti, sanıklar Sonkan Gökmen ve Asil Can Aras'ı, "Kasten öldürme" suçundan müebbet, "Hırsızlık" suçundan ise 3’er yıl hapse mahkum etti.

Sanık Atakan Gökmen de "Kasten öldürme" suçundan müebbet, "Nitelikli yağma" suçundan beraat ve "Ruhsatsız silah kullanımı" suçundan ise 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuksuz sanık Taha Keskin ise "Suçluyu kayırma" suçundan beraat etti.

NE OLMUŞTU?

Olay, 14 Aralık 2024 gece saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, sanıklar Sonkan G., Atakan G., Asilcan A. ile arkadaşları M.T. ve S.S. restoranda birlikte alkol aldı.

Gece saat 00.27 sıralarında restorandan ayrılan grup otoparka geçti. Burada Sonkan Gökmen ve Asil Can Aras, M.T.'nin aracına binerken, Atakan Gökmen ve S.S. başka bir araca geçti.

GASP EDİLEN TELEFONUNU İSTEYİNCE CANİCE KATLETTİLER

İddiaya göre, otoparkta Muharrem Can Kurtuluş'un bulunduğu aracı gören Sonkan Gökmen, araçtan inerek Asil Can Aras ile birlikte Kurtuluş'un yanına gitti. İkili, Kurtuluş'a saldırarak cep telefonunu gasbetti. Tanık Erhan A.'dan yardım isteyen Kurtulmuş, kendi telefonunu aramasını istedi.

Erhan A.'nın aramasına cevap veren Atakan G.'nin küfrederek Kurtuluş'un yerini sorduğu öne sürüldü. Bir süre sonra Atakan Gökmen, Sonkan Gökmen ve Asil Can Aras'ın yeniden Kurtuluş'un yanına gittiği, Asil Can Aras'ın araçta bulunan tabancayı Atakan Gökmen'e verdiği, Gökmen'in de Kurtuluş'a 6-7 el ateş ettiği iddia edildi.

Göğsünden vurulan Kurtuluş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheliler kaçtı.

Soruşturma kapsamında Atakan Gökmen'in arkadaşı Taha K.'yi arayarak yardım istediği belirlendi. Asil Can Aras ve Sonkan Gökmen aracın yanında yakalanırken, kaçmaya çalışan Atakan Gökmen ile Taha K. de kısa sürede gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada Muharrem Can Kurtuluş'a ait cep telefonu, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. (DHA)