Muğla’da yanan ormanlık alanların imara açılacağı iddiasına validen yanıt

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Valiliği 75. Yıl Toplantı Salonu'nda düzenlenen Medya Buluşması'nda, kamuoyunda sıklıkla tartışma konusu olan yanan orman arazilerinin yapılaşmaya açılacağı iddialarına değindi. Akbıyık, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yanan alanların hepsi ağaçlandırılıyor. Aslında geçen yıl çok başarılıydık. Belki de tarihin en iyi yılını geçirecektik. Son bir yangın çıktı Köyceğiz'de, çok şiddetli rüzgardan hava araçlarımız kalkamadı ve epey bir alan yandı. Yazın yandı, biz sonbaharda hep beraber orayı ağaçlandırdık. Yani öyle bir şey söz konusu olmaz.”

Orman yangınlarıyla mücadelede tüm kurumların koordinasyon içinde görev yaptığını ifade eden Akbıyık, çalışmaların "tam bir seferberlik ruhuyla" yürütüldüğünü dile getirdi.

2026 SEZONU İÇİN HAVA VE KARA UNSURLARI HAZIRLANDI

Vali Akbıyık, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 2026 yılı yangın sezonunda görev yapmak üzere biri idari amaçlı olmak üzere 16 helikopter, 5 uçak ve 2 İHA'nın hazır bulunduğunu açıkladı. Hava araçlarının hızlı su ikmali yapabilmesi amacıyla il genelinde 217 su kaynağının hazırlandığını belirten Akbıyık, gözetleme altyapısına ilişkin şu bilgileri verdi:

İl genelinde bulunan 36 yangın gözetleme kulesinin 17'sinde kameralı gözetleme sistemi yer alıyor. Ayrıca 5 farklı noktada insansız kameralı gözetleme sistemi kullanılırken; Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik ve AYDEM'in kamera sistemleri de yangınla mücadele sürecine dahil ediliyor. Yangın söndürme ekipleri ise il genelinde 69 farklı noktada konuşlandırılmış durumda.

1943 PERSONEL VE SÖNDÜRME EKİPMANLARI SAHADA

Muğla genelinde yangınla mücadele amacıyla sahada görevlendirilen kara araçları ve personel sayılarını da paylaşan Vali Akbıyık; 93 arazöz, 33 su ikmal aracı, 38 ilk müdahale aracı, 13 dozer, 12 greyder, 8 ekskavatör, 9 treyler ve 149 pikabın görev başında olduğunu kaydetti. Akbıyık, yangın işçisi, teknik eleman ve orman muhafaza memuru olmak üzere toplam 1943 personelin "yeşil vatan"ı korumak için görev yaptığını ifade etti.

Son üç yılda yangınlarla mücadelede önemli sonuçlar alındığını belirten Vali Akbıyık; Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Valilik, AFAD, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, Muğla Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ, sivil toplum kuruluşları, termik santraller, iş insanları ve vatandaşların desteğiyle yangınların büyümeden kontrol altına alınabildiğini bildirdi.

YOL KENARLARI TEMİZLENİYOR, ORMANLIK ALANLARA GİRİŞ YASAK

Valilik koordinasyonunda yürütülen önleyici tedbirler kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğinde il genelindeki tüm okullarda öğrenci, öğretmen, personel ve idarecilere yönelik orman yangınları farkındalık eğitimleri tamamlandı. Ayrıca 574 mahallede vatandaşlara yangın tedbirleri konusunda eğitim verildi.

Karayollarında yol kenarı temizlik çalışmalarının yürütüldüğünü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından arıcılar ile üreticilere yangın önleme ve erken müdahale eğitimlerinin sağlandığını belirten Akbıyık, yangın ekiplerinin işbaşı eğitimlerinin de bittiğini kaydetti.

Hava sıcaklıklarının artması, nem oranının düşmesi ve rüzgarın etkisiyle yangın riskinin yükseldiğine dikkati çeken Akbıyık, yurttaşlardan Valilik tarafından girişleri yasaklanan ormanlık alanlara girmemelerini istedi. (ANKA)