Muğla'da pansiyonda kalan öğrencilere taciz: 1 tutuklama
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir pansiyonda kalan öğrencilere tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan F.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Taciz iddiası ile ilgili Muğla Valiliği açıklama yaptı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Güvenlik güçlerince yapılan incelemeler sonucu tespit edilen taciz faili F.T.'nin, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonuyla yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.
36 yaşındaki failin tutuklandığı ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 03.30 sıralarında Fethiye ilçemizde bulunan bir pansiyonda meydana gelen olay üzerine güvenlik güçlerimizin yaptığı titiz incelemede, söz konusu failin F.T. (36) olduğu tespit edilmiş; Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda süratle yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır."
PANSİYONLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Muğla Valiliği ayrıca pansiyon ile ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.
