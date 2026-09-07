Son dakika | Muğla'da ormanlık alanda yangın! Rüzgar büyüttü: Müdahale ediliyor

Muğla’nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Yangın, Yaraş Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Bölgede etkili olan rüzgar, alevlerin kısa sürede geniş bir alana yayılmasına neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına hava ve kara araçlarının yanı sıra itfaiye ekipleriyle de müdahale ediliyor.

Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.