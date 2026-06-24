Muğla'da kamyonetler birbirine girdi: 1 ölü 3 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris-Muğla kara yolunun Okluk Kavşağı'nda trafik kazası meydana geldi. Cengiz Gökcan yönetimindeki 48 ER 952 plakalı kamyonet ile E.K.'nin kullandığı 35 BMJ 838 plakalı kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAMYONETLER ÇARPIŞTI, BİR KİŞİ ÖLDÜ

Kazada sürücü Cengiz Gökcan olay yerinde hayatını kaybetti. Gökcan'ın cenazesi, işlemlerin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada Gökcan'ın aracında yolcu olarak bulunan D.Ç. ile Ü.D. ve diğer kamyonetin sürücüsü E.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi ve Özel Ahu Hastanesi'ne kaldırıldı.

DİĞER SÜRÜCÜ SAĞLIK ÇALIŞANI ÇIKTI

Kazada yaralanan sürücü E.K.'nin Marmaris İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli olduğu ve Muğla'dan aşı getirdiği öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA)