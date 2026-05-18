Muğla'da feci kaza: Yaya öldü sürücü ağır yaralandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan bir motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü ise ağır yaralandı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Bodrum'da Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi.
YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN MOTOSİKLET ÇARPTI
Harun K. idaresindeki 48 BAJ 709 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 58 yaşındaki Metin Suntay'a çarparak devrildi. Kazada hem yaya hem de motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Metin Suntay, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü Harun K.'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
HAYATINI KAYBEDEN İMAMDI
Kazada yaşamını yitiren Metin Suntay'ın, Bodrum'da imam olarak görev yaptığı belirtildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
(AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi