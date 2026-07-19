Muğla'da erkek vahşeti! Eski eşinin evini ateşe verdi: Anne ve kızları küle dönen evden sağ çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir erkek, eski eşinin yaşadığı evi benzin dolu şişeyle ateşe verdi. Anne ile iki kızı, evde çıkan yangından banyoya sığınarak kurtuldu.

MUĞLA'DA ERKEK VAHŞETİ

Gece saatlerinde anne ile iki kızı, Camiavlu Mahallesi 500. Sokak'taki evlerinde dehşeti yaşadı. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen bir erkek, bir süre önce ayrıldığı kadının yaşadığı eve gitti.

BENZİN DOLU ŞİŞEYİ EVE ATTI

Şüpheli, beraberinde getirdiği benzin dolu şişeyi ateşe verip eve fırlattı. Alevler kısa sürede yayılırken kadın ile iki kızı banyoya sığınarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNE VE KIZLARI BANYOYA SIĞINARAK KURTULDU

İtfaiye görevlileri bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan anne ile kızlarını evden tahliye etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik müdahalesiyle tamamen söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.

ESKİ EŞİNE DEHŞETİ YAŞATAN ERKEK GÖZALTINDA

Eski eşinin evini kundaklayan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (DHA)