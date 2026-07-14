Muğla'da dehşet! Tartıştığı sevgilisini döverek öldürdü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı sevgilisi Niyazi B. (44) tarafından dövülen Sevil Işıktekin (38) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Menteşe ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi'nde yaşandı. Niyazi B. ile sevgilisi Sevil Işıktekin arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek şiddetlendi.

Tartışmasının büyümesi üzerine Niyazi B., genç kadını darbetti.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi burada gerçekleştirdikten sonra ağır yaralanan Sevil Işıktekin'i ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen durumu ağır olan Işıktekin, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini bugün öğle saatlerinde kaybederek hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan Niyazi B., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)