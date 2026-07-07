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Halk TV Türkiye Muğla merkezli 3 ilde terör operasyonu: Gözaltılar var

Muğla merkezli 3 ilde terör operasyonu: Gözaltılar var

Muğla merkezli 3 ilde silahlı terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

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Muğla merkezli 3 ilde terör operasyonu: Gözaltılar var

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışma kapsamında, Muğla merkezli olmak üzere İstanbul ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ARAMALARDA ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Önceden haklarında gözaltı kararı bulunan 17 şüpheli, belirlenen adreslere yapılan baskınlarda yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda ruhsatsız bir tabanca, 8 adet fişek, örgütsel içerik taşıdığı değerlendirilen çok sayıda kitap, dergi, gazete, fotoğraf ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Muğla merkezli 3 ilde terör operasyonu: Gözaltılar var - Resim : 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: 2 bin 452 terör operasyonu yapıldıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: 2 bin 452 terör operasyonu yapıldı

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Delil niteliği taşıyan tüm materyallere incelenmek üzere el konulurken, gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki ifade ve diğer işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, işlemleri tamamlanan 17 kişinin daha sonra adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarılacağını bildirdi. (DHA)

Muğla merkezli 3 ilde terör operasyonu: Gözaltılar var - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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