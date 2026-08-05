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Müge'yi hayattan koparan cani daha önce de bir kadın vurmuş! Gece yarısı eczane çıkışı pusu kurdu

İstanbul Mecidiyeköy'de kardeşine ilaç aldıktan sonra eczane önünde eski erkek arkadaşı tarafından önü kesilip silahla vurulan 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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İstanbul Mecidiyeköy'de kardeşine ilaç aldıktan sonra ecza önünde eski erkek arkadaşı tarafından önü kesilip silahla vurulan 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Saldırganın 2021 yılında da başka bir kadını öldürmeye teşebbüs suçundan yargılandığı öğrenildi.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında İstanbul Mecidiyeköy'de meydana geldi. İddiaya göre kız kardeşini hastaneye götüren Nilda Müge Şahin, dönüşte nöbetçi eczaneden ilaç almak için durdu. Bu sırada eski erkek arkadaşı N.I. Şahin'in önünü kesti.

Müge'yi hayattan koparan cani daha önce de bir kadın vurmuş! Gece yarısı eczane çıkışı pusu kurdu - Resim : 1

Silahını çıkaran saldırgan Nilda Müge Şahin'e ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan genç kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Müge'yi hayattan koparan cani daha önce de bir kadın vurmuş! Gece yarısı eczane çıkışı pusu kurdu - Resim : 2

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Diğer yandan saldırganın 2021 yılında da başka bir kadını öldürmeye teşebbüs suçundan yargılandığı öğrenildi.

Müge'yi hayattan koparan cani daha önce de bir kadın vurmuş! Gece yarısı eczane çıkışı pusu kurdu - Resim : 3

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"GEÇMİŞTEKİ VUKUATLARI DA VAR"

Nilda Müge Şahin'in babası Turan Şahin, "Üç senedir yanımızda olan, cezaevinden şartlı tahliye olan bir insan, ekmeğimizi paylaştığımız kişi kızıma platonik aşık oluyor. Seviyorum diyor. Tehditler şantajlar. Geçmişteki vukuatları da var. Biz buna hep iyilikle yön verdik. İyilikle ekmeğimizi paylaştık; ama sonucu maalesef bize bu şekilde mal oldu. 35 yaşındaki çocuk 25 yaşındaki kızımı aldı götürdü" dedi

Müge'yi hayattan koparan cani daha önce de bir kadın vurmuş! Gece yarısı eczane çıkışı pusu kurdu - Resim : 5

"KIZ KARDEŞİNE İLAÇ ALIRKEN TAKİP EDİYOR"

Turan Şahin "Olay Mecidiyeköy’de gece saat 12'de oluyor. Kız kardeşine ilaç alırken takip ediyor. Eczaneden çıkarken orada ateş ediyor. Bundan bir ay önce de karakola bildirdik. Uzaklaştırma alınması halinde takip ediyor. Kendisinin gidip savcıya yalan beyan veriyor. Ben bir kadını seviyorum, o beni kıskanıyor diyor. Çocuğuma baskı kuruyor" dedi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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