Müge Anlı'da gündeme gelmişti: 800 bin TL'lik evlilik vurgununda 2 şüpheli tutuklandı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan engelli bir vatandaşın kendinden yaşça küçük sevgilisi tarafından dolandırıldığını iddia etmesinin ardından kayda geçenler tüyleri diken diken etti.

ALTINLARLA ORTADAN KAYBOLDU

57 yaşındaki yüzde 86 bedensel engelli Ramazan Yıldız kendisinden 29 yaş küçük sevgilisi için 800 bin TL değerinde altın aldığını dile getirerek evlilik vaadi ile dolandırıldığını beyan etti. Kendisinden 29 yaş küçük sevgilisi Leyla Abdullahyeva’ın para ve ziynet eşyalarını alarak ortadan kaybolduğunu belirten Yıldız, ilk eşinin sevgilisi tarafından darp edilmesi neticesinde engelli kaldığını da açıkladı. Programdaki itiraflar bununla sınırlı kalmadı. 57 yaşındaki talihsiz adam daha önce de Cezayir uyruklu bir kadın tarafından evlilik vaadiyle 400 bin TL dolandırıldığını söyledi. Gündeme bomba gibi düşen olay kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.

YURTDIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI

Çanakkale Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Suç ve Suçlularla Mücadelemiz Kararlılıkla Sürdürülmektedir!

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, #Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde;

Bir televizyon programına da konu olan olayda, R.Y. isimli vatandaşı evlilik vaadiyle 800.000 TL dolandırdığı tespit edilen ve kendisini L.A. olarak tanıtan şahsın, gerçekte Azerbaycan uyruklu M.H. olduğu belirlenmiştir.

Yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Erzurum’da yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.H., 24.06.2026 tarihinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır.

Olayla bağlantılı olduğu ve aracılık yaptığı tespit edilen diğer şüpheli K.T. ise Çanakkale’nin #Lapseki ilçesinde yakalanarak 24.06.2026 tarihinde adli makamlarca tutuklanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.