Adana'da dehşet yangın: 3 iş yeri zarar gördü!
Adana'nın Seyhan ilçesinde sebze halinde yangın çıktı. Çıkan yangının sonucunda tamı tamına 3 iş yeri zarar gördü.
Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde bir iş yerinde, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
YANGIN İŞ YERLERİNE SIÇRADI
Daha sonra hal esnafının yangını ihbar etmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çıkan yangın kısa süre içerisinde çevredeki iş yerlerine de sıçrayarak büyüdü, ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın sırasında tam 3 iş yerinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi