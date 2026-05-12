Mücahit Birinci ve Faruk Acar birbirine girdi! Lüks terzi sohbeti AKP'yi karıştırdı

Gazeteci Fatih Altaylı, geçtiğimiz günlerde lüks bir terzide AKP'de önemli bir isimle karşılaştığını belirterek, bu kişiyle yaptığı sohbeti köşesine taşıdı. Altaylı; erken seçim, ekonomik kriz ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AKP'ye geçişi gibi konuları bu isimle konuştuğunu aktardı.

Aynı yazıda Altaylı, lüks terzide karşılaştığı bu isme, eski AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci'nin partiye yönelik son dönemdeki eleştirilerini de sorduğunu belirtti.

"PARTİDE BİR AĞIRLIĞI YOKTU" AÇIKLAMASI

Altaylı'nın aktarımına göre, kimliği açıklanmayan isim Birinci hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Andığınız isim eski MKYK üyesi. Üyesiymiş. Burada 110 kişi var. Bunların bazılarını Beyefendi tanımaz bile. Bunu şu manada söylüyorum, bazılarının partide bir ağırlıkları yoktur. O kişinin de öyle. Asıl olan Merkez Yönetim Kurulu'dur. Yani eskiden de partide bir ağırlığı bir önemi yoktu. Zaten artık AK Parti'de de değil. İstediğini düşünebilir."

YAZININ ARDINDAN GELEN TEPKİLER VE "ACAR" GÖNDERMESİ

Altaylı'nın bu yazısının yayımlanmasının ardından AKP'li Şamil Tayyar tartışmaya dahil oldu. Tayyar, "Yazıdan bu kişinin kim olduğunu anladım ama AK Parti'de Erdoğan'dan başka merkez yoktur" diyerek Altaylı'ya yanıt verdi.

Kulislerde, Altaylı'nın konuştuğu kişinin AKP MKYK üyesi Faruk Acar olduğu iddiaları gündeme gelirken, Mücahit Birinci de sosyal medya hesabından söz konusu ifadelere tepki gösterdi. Mesajında "Acar arkadaş" nitelemesini kullanan Birinci, şunları kaydetti:

"'Cumhurbaşkanımız çoğu MKYK üyesini tanımaz' diyebilecek kadar acemi, siyaseti sadece protokol masalarından ibaret sanan, milletten kopmuş pek "kıymetli, önemli" acar arkadaşın, kim olduğuna dair bilgiler az önce geldi, isme şaşırmadım. Bu vesileyle bir kez daha ifade edelim: AK Parti'de hiç kimsenin kişisel kibri, Cumhurbaşkanımızın milletle kurduğu bağı gölgeleyemez. Birkaç pahalı takım elbise, birkaç gösterişli masa ve birkaç fotoğraf karesiyle kendisini "vazgeçilmez ağırlık merkezi" zannedenler şunu iyi bilmelidirler: Cumhurbaşkanımız; MKYK'sından MYK üyelerine, mahallelere kadar teşkilatın her ferdini tanır, bilir, takip eder ve gerektiğinde doğrudan irtibat kurar. Bu davada hiç kimse kendisini milletin ve liderin üstünde konumlandıramaz. Sonradan siyasete "acar" bir giriş yapıp, yüksek katlarda dolaşınca, siyasetin ağırlığını kumaş markası zannedenler de... Sadece yere bakmayı değil, milletin gözünün içine bakmayı öğrenmelidir. Çünkü bu hareketi büyüten şey; bu kibirliler değil, Anadolu'nun duasıdır."

FARUK ACAR'DAN YANIT: HİÇBİR İLGİM YOK

İddiaların merkezindeki isim olan AKP MKYK üyesi Faruk Acar, konuya ilişkin Gazete Pencere'ye açıklama yaptı. Olaylarla ilgisinin olmadığını belirten Acar, Mücahit Birinci'nin eleştirileri hakkında "Daha önemli işlerimiz var. Bu gibi durumlarla isminin anılmasını istemiyorum" dedi. Acar, "Altaylı'nın terzide karşılaştığı kişi siz misiniz?" sorusunu ise "Hiçbir ilgim yok" diyerek yanıtladı.