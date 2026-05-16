MSB'den 'seferberlik' açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı, bazı vatandaşların mobil telefonlarına gönderilen "seferberlik tatbikatı" mesajına ilişkin açıklamada bulundu.

Söz konusu seferberlik tatbikatı mesajını alan bazı vatandaşlar, söz konusu mesajı sosyal medya hesaplarından paylaşarak konuyu gündeme taşıdı.

"SEFERBERLİK TATBİKATINDA GÖREVLENDİRİLDİNİZ"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) gönderildiği görülen mesajlarda, "Yıldlrıım-2026 seferberlik tatbikatına görevlendirildiniz. Silahaltı davetiyenizin tebliği için en yakın askerlik şubesine müracaat etmeniz gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Kısa sürede yayılan ve tartışmalara yol açan mesaja ilişkin Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklama yapılfı.

Bakanlık, söz konusu mesajlara ilişkin "2026 Yıldırım Serisi seferberlik tatbikatları toplam 7 bin 686 yedek personelin katılımı ile eylül-ekim ayları içerisinde icra edilecektir. Bu tatbikatlara görevlendirilen personele bilgilendirme mesajı gönderilmiştir" açıklamasında bulundu.

"HER YIL RUTİN OLARAK İCRA EDİLİYOR"

Açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada vatandaşlarımızın bazılarına seferberlik emri gönderildiği yönünde paylaşımlar yapılmaktadır. Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları her yıl rutin olarak icra edilmektedir. 2026 Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları ise toplam 7 bin 686 yedek personelin katılımı ile eylül-ekim ayları içerisinde icra edilecektir. Bu tatbikatlara görevlendirilen personele 15 Mayıs 2026 tarihinde sistemde kayıtlı mobil telefonlarına bilgilendirme mesajı gönderilmiştir." (DHA)