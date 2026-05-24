Motosikletlilerin yola savrulduğu kaza güvenlik kamerasında

Edirne'nin 1. Murat Mahallesi'nde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 1. Murat Mahallesi'nde meydana geldi. M.A. idaresindeki 22 ABN 197 plakalı motosiklet ile M.E. yönetimindeki 39 ADZ 916 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü M.A. ve arkasında yolcu olarak bulunan K.D. motosikletten savrularak yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobille çarpışan motosikletteki iki kişinin çarpışmanın etkisiyle yola savrulduğu anlar yer aldı. (AA)