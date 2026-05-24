Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Motosikletlilerin yola savrulduğu kaza güvenlik kamerasında

Motosikletlilerin yola savrulduğu kaza güvenlik kamerasında

Edirne'de bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklettekilerin yola savrulduğu o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Motosikletlilerin yola savrulduğu kaza güvenlik kamerasında

Edirne'nin 1. Murat Mahallesi'nde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 1. Murat Mahallesi'nde meydana geldi. M.A. idaresindeki 22 ABN 197 plakalı motosiklet ile M.E. yönetimindeki 39 ADZ 916 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü M.A. ve arkasında yolcu olarak bulunan K.D. motosikletten savrularak yaralandı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
Park halindeki cipe çarpan 17 yaşındaki motosikletli hayatını kaybettiPark halindeki cipe çarpan 17 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobille çarpışan motosikletteki iki kişinin çarpışmanın etkisiyle yola savrulduğu anlar yer aldı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Edirne Kaza
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro