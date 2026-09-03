Motosikletli sürücü ortalığı kana buladı: Tartıştığı sürücüye kurşun yağdırdı

İstanbul'un Avcılar ilçesi sabah saatlerinde dehşet anlarına sahne oldu. Gümüşpala Mahallesi'nde seyir hâlinde olan otomobil sürücüsü Bilal B. ile kimliği belirsiz motosikletli bir sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine motosikletli sürücü, yanında taşıdığı tabancayı çıkararak Bilal B.'ye ateş açtı.

SALDIRGAN KAÇTI, YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda kurşunların hedefi olan Bilal B. yaralanırken, saldırgan motosikletiyle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde ağır yaralandığı belirlenen Bilal B., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. (DHA)