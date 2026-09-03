Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Motosikletli sürücü ortalığı kana buladı: Tartıştığı sürücüye kurşun yağdırdı

Motosikletli sürücü ortalığı kana buladı: Tartıştığı sürücüye kurşun yağdırdı

Avcılar'da motosikletli bir sürücü, tartıştığı otomobil sürücüsüne sokak ortasında kurşun yağdırdı. Olayın ardından saldırgan kaçarken, yaralanan Bilal B. hastaneye kaldırıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Motosikletli sürücü ortalığı kana buladı: Tartıştığı sürücüye kurşun yağdırdı

İstanbul'un Avcılar ilçesi sabah saatlerinde dehşet anlarına sahne oldu. Gümüşpala Mahallesi'nde seyir hâlinde olan otomobil sürücüsü Bilal B. ile kimliği belirsiz motosikletli bir sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine motosikletli sürücü, yanında taşıdığı tabancayı çıkararak Bilal B.'ye ateş açtı.

Motosikletli sürücü ortalığı kana buladı: Tartıştığı sürücüye kurşun yağdırdı - Resim : 1

Güvercin kavgasında 3'ü çocuk tam 13 kişi yaralandı: 4 tutuklama!Güvercin kavgasında 3'ü çocuk tam 13 kişi yaralandı: 4 tutuklama!

SALDIRGAN KAÇTI, YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda kurşunların hedefi olan Bilal B. yaralanırken, saldırgan motosikletiyle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Motosikletli sürücü ortalığı kana buladı: Tartıştığı sürücüye kurşun yağdırdı - Resim : 3

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde ağır yaralandığı belirlenen Bilal B., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Silah Motosiklet İstanbul Avcılar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro