Motosikletli saldırgan otobüs camını kırdı: Panik anları kamerada

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü çıkışında bir motosiklet sürücüsü, trafikte tartıştığı İETT otobüsüne seyir halindeyken cisim fırlattı. Otobüsün camının kırıldığı olayda yolcular panik yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ve iddialar doğrultusunda, trafikte seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü ile İETT otobüsü şoförü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

OTOBÜSÜN CAMI KIRILIRDI

İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, elindeki bir cismi İETT otobüsüne doğru fırlattı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün camı kırılırken, şüpheli sürücü motosikletiyle hızla olay yerinden uzaklaştı.

Camın kırılmasıyla birlikte otobüs içerisinde bulunan yolcular arasında panik yaşandı. Araçtaki yolcuların yaşadığı o korku ve panik anları, içerideki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi. (DHA)