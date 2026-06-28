Motosikletiyle yola çıkmıştı, kanalda ölü bulundu! Annenin feryadı yürek yaktı

Edirne merkezden Elçili köyüne gitmek üzere motosikletiyle yola çıkan 31 yaşındaki Öner Tütüniçmez, akşam saatlerinde ailesiyle irtibatının kesilmesi üzerine yakınları durumu 17.30 sularında jandarmaya haber verdi. Ardından bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekipleri, aile üyeleri ve yakınlarının katıldığı arama çalışmaları sonucunda bu sabah saatlerinde Tütüniçmez’e ulaşıldı.

SULAMA KANALINDA HAREKETSİZ YATIYORDU

Arama ekipleri, Üyüklütatar köyü yakınlarında bulunan sulama kanalının içerisinde, Tütüniçmez’in cansız bedenini motosikletinin yanında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri, yaptıkları kontrolde genç adamın yaşamını yitirdiğini teyit etti. Olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından, Tütüniçmez'in naaşı kesin ölüm nedeninin tespiti için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Tütüniçmez’in annesinin olay yerinde jandarmaya, "Gözünü seveyim ne olur yavrumu göreyim" feryadı yürekleri dağladı.

MOTOSİKLETLE KANALA UÇMA İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma titizlikle devam ederken ilk bulgular ve olay yerindeki izlere göre Öner Tütüniçmez’in seyir halindeyken motosikletiyle sulama kanalına uçmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kazanın meydana geliş şekli ve detaylarının, yapılacak otopsi ve teknik incelemeler sonrası netleşecek. (DHA)