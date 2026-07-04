Motosiklet ve kuryeler trafiğe çıkamayacak! Valilik açıkladı

Kocaeli Valiliği, kentte etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasını geçici olarak yasakladı.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Kocaeli ve çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Alınan tedbir kapsamında motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin saat 24.00'e kadar trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceği duyuruldu.

BAZI İŞLETMELERİ SU BASTI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sağanak etkisini gösterdi. Yollarda su birikintisi oluştu, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Barış Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde de bazı işletmeleri su bastı. Su baskını yüzünden iş yerlerinde zarar oluştu.

D-100 kara yolunun İstanbul ve Ankara istikametlerinde de sağanak su birikintilerine sebep oldu. Beylikbağı Mahallesi mevkisinde oluşan su birikintileri sebebiyle seyir halindeki araçlar yolda zorlukla ilerledi. (AA)