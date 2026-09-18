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Halk TV Türkiye Motokuryeye yumruk yağdırdı! O anlar kamerada

Motokuryeye yumruk yağdırdı! O anlar kamerada

Bakırköy’de geri manevra yapan motokurye, hafif şekilde çarptığı kişi tarafından yumrukla darbedildi. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Motokuryeye yumruk yağdırdı! O anlar kamerada

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Cevizlik Mahallesi Hüsreviye Sokak’ta meydana geldi. Motokurye, geri manevra yaptığı sırada yolda yürüyen bir kişiye hafif şekilde çarptı. Kuryeyle çarptığı kişi arasında tartışma çıktı.

Motokuryeye yumruk yağdırdı! O anlar kamerada - Resim : 1

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Tartışma sırasında yaya kuryeye yumruk darbeleriyle saldırdı. Kavga eden tarafları çevredekiler ayırırken motokuryenin, kendisini darbeden kişi hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi. Olay anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Motokuryeye yumruk yağdırdı! O anlar kamerada - Resim : 3

YUMRUK DARBELERİ SONRASI YÜZÜNÜ TUTTU

Görüntülerde motokuryenin geri manevra yaptığı sırada yürüyen kişiye çarptı. İki kişi arasında başlayan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Motokuryeye yumruk yağdırdı! O anlar kamerada - Resim : 4

Kavga sırasında motokuryenin kaskı düştü. Görüntülerde motokuryenin aldığı yumruk darbeleri sonrası yüzünü tutarken, bir yandan da uzaklaşan kişinin fotoğrafını çektiği anlar görülüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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