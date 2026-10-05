Enflasyon moto kuryeleri de vurdu! 200 bin liralık kazançlar geride kaldı

Türkiye’de artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon, ek gelir arayanların yöneldiği mesleklerden biri olan moto kuryeliği de vurdu. Bir dönem aylık 200 bin liraya yaklaşan kazançlarla gündeme gelen moto kuryeler, bugün akaryakıt, bakım, sigorta, vergi ve diğer giderlerin ardından aynı geliri elde etmekte zorlanıyor. Günlük çalışma süresinin 14 saate kadar çıktığı meslekte kuryelerin elinde aylık ortalama 60-70 bin lira kaldığı belirtiliyor.

Özellikle üniversite öğrencileri ve gençler arasında yaygınlaşan moto kuryelik, son yıllarda orta yaş grubundaki vatandaşlar için de önemli bir gelir kapısına dönüştü. Ancak kurye sayısındaki artış, paket başına ödenen ücretlerin beklentilerin altında kalması ve artan işletme maliyetleri, mesleğin cazibesini önemli ölçüde azalttı.

KAZANÇ ARTTI, GİDERLER DAHA HIZLI YÜKSELDİ

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, moto kuryelerin gelirlerini en fazla etkileyen unsurların başında akaryakıt fiyatları ve çalışma maliyetleri geliyor. Motorun bakım ve onarım giderlerinin yanı sıra trafik sigortası, muhasebeci ücreti, vergi, BAĞ-KUR ve günlük yemek masrafları da kuryelerin kazancından önemli bir pay alıyor.

Bu giderler düşüldüğünde, gün içerisinde yaklaşık 14 saat çalışan bir moto kuryenin elinde aylık 60-70 bin lira civarında gelir kaldığı ifade ediliyor.

Kuryeler, yıl başında yapılan ücret artışlarının yüksek enflasyon karşısında kısa sürede eridiğini ve reel kazançlarının gerilediğini belirtiyor.

4-5 SAAT ÇALIŞAN EK GELİR ELDE EDİYOR

Motokuryelik artık yalnızca tam zamanlı çalışanların değil, mevcut işine ek olarak gelir elde etmek isteyenlerin de tercih ettiği bir alan haline geldi.

Herhangi bir işte çalışıp mesai sonrasında yaklaşık 4-5 saat motoruyla paket taşıyanların ise ayda 15-20 bin lira civarında ek gelir elde edebildiği belirtiliyor.

Ancak kuryelere göre bu tablo, mesleğin eskisi kadar kazançlı olmadığını da ortaya koyuyor. Özellikle motor ve diğer giderlerin çalışan tarafından karşılanması, elde edilen gelirin önemli bölümünün masraflara gitmesine neden oluyor.

"200 BİN LİRALIK KAZANÇLAR GERİDE KALDI"

Kuryeler, geçmişte aylık 200 bin liraya yaklaşan kazançların artık geride kaldığını söylüyor.

Özellikle cuma, cumartesi ve pazar günlerinde sipariş yoğunluğunun arttığını belirten kuryeler, gece saatlerinde oluşan yoğunluk ve ek bonuslardan yararlanabilmek için çalışma sürelerini uzatıyor. Bazı kuryeler, daha fazla paket taşıyabilmek ve bonusları yakalayabilmek için gece yarısına kadar trafikte kalıyor.

Bu durum ise gelir elde etmek için çalışma saatlerinin giderek uzamasına neden oluyor.

PAKET BAŞI ÜCRETLERİN ARTIRILMASINI İSTİYORLAR

Moto kuryelerin en önemli taleplerinden biri paket başına ödenen ücretlerin yükseltilmesi.

Kuryeler, paket başı ücretlerin artırılması halinde daha uzun çalışma saatlerine ihtiyaç duymadan geçimlerini sağlayabileceklerini ifade ediyor. Ücretlerin eski seviyelerine yaklaşması durumunda, günlük 10-11 saatlik çalışma ile daha yüksek fatura kesebileceklerini savunuyorlar.

Kuryelere göre mevcut sistemde daha fazla kazanmanın yolu, çalışma saatlerini artırmaktan geçiyor. Bu da özellikle trafikte geçirilen sürenin uzamasıyla birlikte iş güvenliği açısından yeni riskleri beraberinde getiriyor.

2025'TE EN AZ 44 MOTO KURYE HAYATINI KAYBETTİ

Moto kuryelikte gelir tartışmasının yanı sıra çalışma koşulları ve iş güvenliği de gündemdeki yerini koruyor.

Kurye Hakları Derneği tarafından yayımlanan “Moto Kurye Ölümleri Raporu – 2025”e göre, 2025 yılı boyunca Türkiye'de en az 44 moto kurye çalışırken hayatını kaybetti.

Uzun çalışma saatleri, yoğun trafik, hava koşulları ve daha fazla paket yetiştirme baskısı, moto kuryelerin karşı karşıya kaldığı riskleri artıran başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

Bir dönem yüksek kazanç fırsatı nedeniyle özellikle gençlerin ilgisini çeken moto kuryelik, bugün artan maliyetler ve düşen reel gelirler nedeniyle farklı bir tabloyla karşı karşıya. Kuryeler, geçimlerini sürdürebilmek için daha uzun saatler çalışırken, mesleğin geleceğinin paket başı ücretlerin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine bağlı olduğunu belirtiyor.