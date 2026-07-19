Moğolistan tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası seviyede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik bir çalışma yürüttü. Bu çalışma kapsamında, Moğolistan tarafından kırmızı bültenle aranan Delgermurun Tulga'nın Kağıthane’de bulunduğu tespit edildi.

16 TEMMUZ'DA OPERASYON DÜZENLENDİ

Emniyet güçlerince belirlenen adrese 16 Temmuz’da düzenlenen operasyonda, şüpheli Delgermurun Tulga yakalanarak gözaltına alındı.

ÇEŞİTLİ KODLARLA TAHDİT KAYDI TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınan şüphelinin emniyette yapılan sorgulamalarında, sistem üzerinde çeşitli kodlarla tahdit kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Delgermurun Tulga, hakkında yürütülen adli ve idari süreç kapsamında Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.