MİT sınır bölgesinde yakalamıştı! IŞİD'in sözde yöneticisi tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), terör örgütü IŞİD'in Horasan Vilayeti yapılanmasına yönelik yürüttüğü operasyon kapsamında yakalanan örgütün sözde yöneticilerinden Ahmet Kazancı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Abu Ubeyde" ve "Abu İbrahim" kod adlarını kullanan Ahmet Kazancı'nın, Türkiye'den Afganistan-Pakistan hattına geçerek IŞİD'ın Horasan Vilayeti bünyesine katıldığı belirlendi. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Kazancı'nın örgüte ait kamplarda aktif görev aldığı ve uzun süre örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan bölgesine örgüt mensubu aktarımında rol oynadığı belirtilen ve daha önce Pakistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen IŞİD'in sözde Türk Medya Sorumlusu Özgür Altun ile birlikte faaliyet yürüttüğü ortaya çıkarıldı. Güvenlik birimleri, Altun'un yakalanmasının ardından Kazancı'nın örgüt içindeki medya yapılanmasına ilişkin sorumlulukları devraldığını değerlendirdi.

SINIR HATTINDA OPERASYON

Yetkililer, Ahmet Kazancı'nın Pakistan'da IŞİD unsurlarına yönelik gerçekleştirilen hava saldırılarından sağ kurtulduğunu, bölgede aldığı eğitimlerin ardından yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını ve burada örgütsel faaliyetlerini sürdürmeyi planladığını belirledi. Bunun üzerine MİT tarafından yürütülen takip çalışmaları sonucunda Kazancı, sınır bölgesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

KONYA'DA TUTUKLANDI

Operasyonun ardından iki gün önce Konya'ya getirilen Ahmet Kazancı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgulandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Kazancı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)