MİT fotoğrafını ilk kez paylaştı! 19 yıl görev yaptı çift taraflı ajan yüzünden şehit oldu

Milli İstihbarat Teşkilatı, 1950 yılında Bulgaristan sınırında aracına kurulan pusuyla hayatını kaybeden istihbaratçı Arif Necip Kaskatı'nın fotoğrafını ve sicilini kamuoyuyla paylaştı. Kayıtlarda, bölgede gazeteci kimliğiyle görev yapan Kaskatı'nın, "çift taraflı" çalıştığı değerlendirilen bir Bulgar ajanı yüzünden tuzağa düştüğü bilgisi yer aldı.

MİT ARŞİVİNDEN ÇIKAN FOTOĞRAF

Ankara merkezli açıklamaya göre Milli İstihbarat Teşkilatı, resmi internet sitesindeki "Özel Koleksiyon" sekmesi altında yer alan "Fotoğraflar" bölümüne yeni bir görsel ekledi. Yayımlanan bu görsel, teşkilatın öncülü olan Milli Emniyet Hizmeti (MAH) mensubu Arif Necip Kaskatı'ya ait. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), fotoğrafın yanı sıra Kaskatı'nın hayatına ve ölümüne neden olan olayın detaylarını da paylaştı.

19 YILLIK GÖREV VE 'GAZETECİ' KİMLİĞİ

Teşkilatın yayımladığı kayıtlara göre, 1901 Razgrad doğumlu olan Kaskatı, 1931 yılından hayatını kaybettiği 1950 yılına kadar MAH bünyesinde görev yaptı. Kaskatı, Bulgaristan'da Türkiye aleyhine yürütülen faaliyetleri takip etti. İstihbarat görevini yürütürken İstanbul gazetelerinin birçoğunun Trakya muhabirliğini de üstlendi. Bulgarcayı çok iyi derecede konuşan ve Bulgaristan'daki Türk soydaşlar arasında "Bay Hristo" lakabını kullanan Kaskatı, resmi açıklamada sağlam karakteri ve vatanseverliğiyle tanımlandı.

SINIRDAKİ PUSUNUN NEDENİ: ÇİFT TARAFLI AJAN

Kaskatı'nın 1950 yılında son bulan görevinin detayları da MİT'in paylaştığı metinde yer aldı. Açıklamaya göre Kaskatı, Haziran 1950'de Bulgaristan sınırından Edirne'ye geçmeye çalışıyordu. Bu geçiş sırasında Bulgarlar aracına pusu kurdu. MİT, kurulan bu pusunun ve Kaskatı'nın hayatını kaybetmesinin nedenini "çift taraflı çalıştığı değerlendirilen bir Bulgar ajanı" olarak açıkladı.

"SAĞLAM KARAKTERİ VE VATANSEVERLİĞİYLE TANINMIŞTIR"

MİT'in internet sitesinde Kaskatı'nın fotoğrafının yanında yer alan açıklama olduğu gibi şu ifadelerle yayımlandı:

"1901 Razgrad doğumlu Arif Necip Kaskatı, MAH bünyesinde Bulgaristan'da, Türkiye aleyhine yürütülen faaliyetler hakkında 1931 yılından şehit edildiği 1950 yılına kadar önemli görevler ifa etmiştir. İstanbul gazetelerinin birçoğunun Trakya muhabirliğini yürüten, Bulgarcayı çok iyi derecede konuşan ve Bulgaristan'daki Türk soydaşlar arasında 'Bay Hristo' lakabıyla bilinen Kaskatı, görev yaptığı dönemde sağlam karakteri ve vatanseverliğiyle tanınmıştır. Çift taraflı çalıştığı değerlendirilen bir Bulgar ajanı yüzünden Haziran 1950'de Bulgaristan sınırından Edirne'ye geçmeye çalıştığı sırada Bulgarlar tarafından aracına kurulan pusu neticesinde şehit olmuştur. Ruhu șad olsun." (AA)