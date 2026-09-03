MİT Başkanı Kalın'dan İsrail ile anlaşma imzalayan Yunanistan'a ziyaret

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, geçtiğimiz hafta Yunanistan’ın başkenti Atina’ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Yunanistan İstihbarat Teşkilatı Başkanı Themistoklis Demiris ile bir araya geldi.

Kritik zirveye ilişkin resmi makamlardan ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, temasın iki ülke arasındaki istihbarat diplomasisini canlı tutmak adına atılmış önemli bir adım olduğu kaydedildi.

Yunan medyasından Kathimerini ve Skai.gr’nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, daha önce Ankara’da da bir araya gelen iki istihbarat başkanının Atina’daki görüşmesinde ana gündem maddesini bölgesel krizler oluşturdu.

Zirvede Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler, Suriye ve Libya’daki durum ile Türkiye ve İsrail arasında tırmanan gerilimin bölgeye etkileri geniş kapsamlı şekilde ele alındı.

Ankara ile Atina hattında İsrail ile yapılan Aşil Kalkanı Anlaşmasının imzalandığı döneme denk gelen temas Yunanistan tarafında da dikkat çekici bulundu ancak Yunan yetkililer, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın görüşmeye herhangi bir ültimatomla gelmediğini vurguladı.