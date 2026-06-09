Minibüs şarampole yuvarlandı: Çoğu çocuk 11 yaralı
Ordu'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 7'si çocuk olmak üzere 11 kişi yaralandı.
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Ordu'nun Kumru ilçesinde seyir halindeki minibüs, sürücüsü Orhan Köz'ün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, kazanın meydana geldiği Kayabaşı Mahallesi'ne sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ÇOĞU ÇOCUK 11 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü ile yolcu konumundaki Recep Köstek (68), Pınar Ravza Erbakım (15), Ayşegül Soğan (11), Oğuzhan Soğan (9), Hülya Soğan (33), Ahsen Zümra Türkyılmaz (12), Tekin Özkan Dini (10), Şengül Dini (37), Rabia Mumsuz (16) ve Zeynep Baka (16) yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi