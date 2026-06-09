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Halk TV Türkiye Minibüs şarampole yuvarlandı: Çoğu çocuk 11 yaralı

Minibüs şarampole yuvarlandı: Çoğu çocuk 11 yaralı

Ordu'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 7'si çocuk olmak üzere 11 kişi yaralandı.

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Minibüs şarampole yuvarlandı: Çoğu çocuk 11 yaralı

Ordu'nun Kumru ilçesinde seyir halindeki minibüs, sürücüsü Orhan Köz'ün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kazanın meydana geldiği Kayabaşı Mahallesi'ne sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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ÇOĞU ÇOCUK 11 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ile yolcu konumundaki Recep Köstek (68), Pınar Ravza Erbakım (15), Ayşegül Soğan (11), Oğuzhan Soğan (9), Hülya Soğan (33), Ahsen Zümra Türkyılmaz (12), Tekin Özkan Dini (10), Şengül Dini (37), Rabia Mumsuz (16) ve Zeynep Baka (16) yaralandı.

Minibüs şarampole yuvarlandı: Çoğu çocuk 11 yaralı - Resim : 2

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Minibüs şarampole yuvarlandı: Çoğu çocuk 11 yaralı - Resim : 3

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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